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На початку вересня на Волині хочуть провести молитовний сніданок

На початку вересня на Волині хочуть провести молитовний сніданок
На початку вересня запланували провести третій молитовний сніданок Волині.

Про це йшлося 8 липня під час засідання Луцької ради церков, інформують у мерії.

Минулого року через пандемію коронавірусу захід не проводили. Тепер ситуація стабілізувалась і 8 вересня черговий загальнонаціональний молитовний сніданок відбудеться у Києві. Тож члени Луцької ради церков запропонувати провести його у Луцьку після загальнонаціонального, розпочати підготовку, визначити організаційні моменти.

Вирішили, що під час третього молитовного сніданку Волині проводитимуть збір коштів на потреби Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.

Мер міста Ігор Поліщук зауважив, що у Луцьку нема власної дитячої лікарні і маленькі лучани лікуються саме в обласному закладі, то варто їм допомогти у придбанні обладнання чи інших потребах. За його словами, вони вони спільно з керівництвом закладу визначать актуальні проблемні питання, які потребують негайного вирішення.

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Теги: молитовний сніданок, Волинь
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