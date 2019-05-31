На початку вересня на Волині хочуть провести молитовний сніданок

На початку вересня запланували провести третій молитовний сніданок Волині.Про це йшлося 8 липня під час засідання Луцької ради церков, інформують у мерії.Минулого року через пандемію коронавірусу захід не проводили. Тепер ситуація стабілізувалась і 8 вересня черговий загальнонаціональний молитовний сніданок відбудеться у Києві. Тож члени Луцької ради церков запропонувати провести його у Луцьку після загальнонаціонального, розпочати підготовку, визначити організаційні моменти.Вирішили, що під час третього молитовного сніданку Волині проводитимуть збір коштів на потреби Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.Мер містазауважив, що у Луцьку нема власної дитячої лікарні і маленькі лучани лікуються саме в обласному закладі, то варто їм допомогти у придбанні обладнання чи інших потребах. За його словами, вони вони спільно з керівництвом закладу визначать актуальні проблемні питання, які потребують негайного вирішення.