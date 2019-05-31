На початку вересня на Волині хочуть провести молитовний сніданок
Сьогодні, 14:05
На початку вересня запланували провести третій молитовний сніданок Волині.
Про це йшлося 8 липня під час засідання Луцької ради церков, інформують у мерії.
Минулого року через пандемію коронавірусу захід не проводили. Тепер ситуація стабілізувалась і 8 вересня черговий загальнонаціональний молитовний сніданок відбудеться у Києві. Тож члени Луцької ради церков запропонувати провести його у Луцьку після загальнонаціонального, розпочати підготовку, визначити організаційні моменти.
Вирішили, що під час третього молитовного сніданку Волині проводитимуть збір коштів на потреби Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.
Мер міста Ігор Поліщук зауважив, що у Луцьку нема власної дитячої лікарні і маленькі лучани лікуються саме в обласному закладі, то варто їм допомогти у придбанні обладнання чи інших потребах. За його словами, вони вони спільно з керівництвом закладу визначать актуальні проблемні питання, які потребують негайного вирішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося 8 липня під час засідання Луцької ради церков, інформують у мерії.
Минулого року через пандемію коронавірусу захід не проводили. Тепер ситуація стабілізувалась і 8 вересня черговий загальнонаціональний молитовний сніданок відбудеться у Києві. Тож члени Луцької ради церков запропонувати провести його у Луцьку після загальнонаціонального, розпочати підготовку, визначити організаційні моменти.
Вирішили, що під час третього молитовного сніданку Волині проводитимуть збір коштів на потреби Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.
Мер міста Ігор Поліщук зауважив, що у Луцьку нема власної дитячої лікарні і маленькі лучани лікуються саме в обласному закладі, то варто їм допомогти у придбанні обладнання чи інших потребах. За його словами, вони вони спільно з керівництвом закладу визначать актуальні проблемні питання, які потребують негайного вирішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На початку вересня на Волині хочуть провести молитовний сніданок
Сьогодні, 14:05
До свята прикордонників Положинський у Луцьку виступить разом з військовим оркестром
Сьогодні, 13:41
Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик
Сьогодні, 13:25
У Луцьку на Карбишева водій Subaru в'їхав у Fiat
Сьогодні, 12:43