У Луцьку хочуть звести пам'ятник «Десяти Божим заповідям»
Сьогодні, 17:15
У Луцьку обговорили ідею спорудження у Луцьку пам’ятного знаку “Десяти Божим заповідям”.
Про це йшлося під час засідання Луцької ради церков 8 липня, інформують на сайті мерії.
Свого часу розробили макет скульптури. Однак, через низку причин ідею так і не втілили у життя. Члени Луцької ради церков підтримали пропозицію, адже вона спільна для усіх християнських конфесій.
Тому вирішили напрацювати варіанти можливих місць, де цей пам’ятний знак можна встановити, а також знайти джерела позабюджетного фінансування цього пам'ятного знаку.
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Про це йшлося під час засідання Луцької ради церков 8 липня, інформують на сайті мерії.
Свого часу розробили макет скульптури. Однак, через низку причин ідею так і не втілили у життя. Члени Луцької ради церков підтримали пропозицію, адже вона спільна для усіх християнських конфесій.
Тому вирішили напрацювати варіанти можливих місць, де цей пам’ятний знак можна встановити, а також знайти джерела позабюджетного фінансування цього пам'ятного знаку.
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