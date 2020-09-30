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У Луцьку хочуть звести пам'ятник «Десяти Божим заповідям»

У Луцьку хочуть звести пам'ятник «Десяти Божим заповідям»
У Луцьку обговорили ідею спорудження у Луцьку пам’ятного знаку “Десяти Божим заповідям”.

Про це йшлося під час засідання Луцької ради церков 8 липня, інформують на сайті мерії.

Свого часу розробили макет скульптури. Однак, через низку причин ідею так і не втілили у життя. Члени Луцької ради церков підтримали пропозицію, адже вона спільна для усіх християнських конфесій.

Тому вирішили напрацювати варіанти можливих місць, де цей пам’ятний знак можна встановити, а також знайти джерела позабюджетного фінансування цього пам'ятного знаку.

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Теги: пам'ятник, Десяти Божим заповідям
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