У селі на Волині люди уже понад 20 років чекають гроші за майнові паї. ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
Близько сотні мешканців села Крижівка понад 20 років чекають грошей за свої майнові паї. Дехто втомився домагатися сплати належного і махнув рукою, а дехто уже й не дожив.
Проте є й такі, що у нового власника колишнього колгоспного майна усе ж мають намір добитися якщо не грошей, то хоча б справедливості, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Так, на базі колишнього колгоспу «Волинь» в Рожищенському районі, який охоплював три села – Крижівку, Луків та Незвір, створили кооператив. Пайовиків на майно було аж дев’ять сотень. Хтось отримав гроші відразу, хтось частинами. А хтось чекає і досі.
Анастасія Забожчук пропрацювала в колгоспі дояркою 42 роки. Вона одна з тих, хто і досі чекає грошей за пай від Володимира Дмитрука. Він нині називає себе одноосібником. Журналістам “на камеру” теж пообіцяв віддати всі гроші, які винен людям.
“То не тільки в мене, це у всіх колгоспах таке. Я не можу закритися. То у всіх колгоспах”, – запевнив голова кооперативу Володимир Дмитрук.
Але така ситуація не у всіх колгоспах. В управлінні стверджують, що вперше чують про випадок в Крижівці. Їм ніхто не скаржився. А ще на Волині є успішні саме кооперативи, щоправда, їх лишилося мало.
Юристи в цій ситуації радять позиватися до суду. Щоправда, справа буде непроста, адже позовні строки давно минули. Також варіантом для людей пропонують підготувати колективне звернення вже не до поліції, а до прокуратури.
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Проте є й такі, що у нового власника колишнього колгоспного майна усе ж мають намір добитися якщо не грошей, то хоча б справедливості, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Так, на базі колишнього колгоспу «Волинь» в Рожищенському районі, який охоплював три села – Крижівку, Луків та Незвір, створили кооператив. Пайовиків на майно було аж дев’ять сотень. Хтось отримав гроші відразу, хтось частинами. А хтось чекає і досі.
Анастасія Забожчук пропрацювала в колгоспі дояркою 42 роки. Вона одна з тих, хто і досі чекає грошей за пай від Володимира Дмитрука. Він нині називає себе одноосібником. Журналістам “на камеру” теж пообіцяв віддати всі гроші, які винен людям.
“То не тільки в мене, це у всіх колгоспах таке. Я не можу закритися. То у всіх колгоспах”, – запевнив голова кооперативу Володимир Дмитрук.
Але така ситуація не у всіх колгоспах. В управлінні стверджують, що вперше чують про випадок в Крижівці. Їм ніхто не скаржився. А ще на Волині є успішні саме кооперативи, щоправда, їх лишилося мало.
Юристи в цій ситуації радять позиватися до суду. Щоправда, справа буде непроста, адже позовні строки давно минули. Також варіантом для людей пропонують підготувати колективне звернення вже не до поліції, а до прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Українці,що з Вами робиться?*Село неначе погоріло,неначе люди подуріли.Німі на панщину ідуть,і діточок своїх ведуть*—Т.Г.Шевченко.І це вже не москалі—гниди,це вже інші гнобителі—воші,свої сидять на вашому тілі.
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