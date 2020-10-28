У селі на Волині люди уже понад 20 років чекають гроші за майнові паї. ВІДЕО





Проте є й такі, що у нового власника колишнього колгоспного майна усе ж мають намір добитися якщо не грошей, то хоча б справедливості, - йдеться у сюжеті



Так, на базі колишнього колгоспу «Волинь» в Рожищенському районі, який охоплював три села – Крижівку, Луків та Незвір, створили кооператив. Пайовиків на майно було аж дев’ять сотень. Хтось отримав гроші відразу, хтось частинами. А хтось чекає і досі.



Анастасія Забожчук пропрацювала в колгоспі дояркою 42 роки. Вона одна з тих, хто і досі чекає грошей за пай від Володимира Дмитрука. Він нині називає себе одноосібником. Журналістам “на камеру” теж пообіцяв віддати всі гроші, які винен людям.



“То не тільки в мене, це у всіх колгоспах таке. Я не можу закритися. То у всіх колгоспах”, – запевнив голова кооперативу Володимир Дмитрук.



Але така ситуація не у всіх колгоспах. В управлінні стверджують, що вперше чують про випадок в Крижівці. Їм ніхто не скаржився. А ще на Волині є успішні саме кооперативи, щоправда, їх лишилося мало.



Юристи в цій ситуації радять позиватися до суду. Щоправда, справа буде непроста, адже позовні строки давно минули. Також варіантом для людей пропонують підготувати колективне звернення вже не до поліції, а до прокуратури.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько сотні мешканців села Крижівка понад 20 років чекають грошей за свої майнові паї. Дехто втомився домагатися сплати належного і махнув рукою, а дехто уже й не дожив.Проте є й такі, що у нового власника колишнього колгоспного майна усе ж мають намір добитися якщо не грошей, то хоча б справедливості, - йдеться у сюжеті 12 каналу Так, на базі колишнього колгоспу «Волинь» в Рожищенському районі, який охоплював три села – Крижівку, Луків та Незвір, створили кооператив. Пайовиків на майно було аж дев’ять сотень. Хтось отримав гроші відразу, хтось частинами. А хтось чекає і досі.Анастасія Забожчук пропрацювала в колгоспі дояркою 42 роки. Вона одна з тих, хто і досі чекає грошей за пай від Володимира Дмитрука. Він нині називає себе одноосібником. Журналістам “на камеру” теж пообіцяв віддати всі гроші, які винен людям.“То не тільки в мене, це у всіх колгоспах таке. Я не можу закритися. То у всіх колгоспах”, – запевнив голова кооперативу Володимир Дмитрук.Але така ситуація не у всіх колгоспах. В управлінні стверджують, що вперше чують про випадок в Крижівці. Їм ніхто не скаржився. А ще на Волині є успішні саме кооперативи, щоправда, їх лишилося мало.Юристи в цій ситуації радять позиватися до суду. Щоправда, справа буде непроста, адже позовні строки давно минули. Також варіантом для людей пропонують підготувати колективне звернення вже не до поліції, а до прокуратури.

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