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У селі на Волині люди уже понад 20 років чекають гроші за майнові паї. ВІДЕО

У селі на Волині люди уже понад 20 років чекають гроші за майнові паї. ВІДЕО
Близько сотні мешканців села Крижівка понад 20 років чекають грошей за свої майнові паї. Дехто втомився домагатися сплати належного і махнув рукою, а дехто уже й не дожив.

Проте є й такі, що у нового власника колишнього колгоспного майна усе ж мають намір добитися якщо не грошей, то хоча б справедливості, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Так, на базі колишнього колгоспу «Волинь» в Рожищенському районі, який охоплював три села – Крижівку, Луків та Незвір, створили кооператив. Пайовиків на майно було аж дев’ять сотень. Хтось отримав гроші відразу, хтось частинами. А хтось чекає і досі.

Анастасія Забожчук пропрацювала в колгоспі дояркою 42 роки. Вона одна з тих, хто і досі чекає грошей за пай від Володимира Дмитрука. Він нині називає себе одноосібником. Журналістам “на камеру” теж пообіцяв віддати всі гроші, які винен людям.

“То не тільки в мене, це у всіх колгоспах таке. Я не можу закритися. То у всіх колгоспах”, – запевнив голова кооперативу Володимир Дмитрук.

Але така ситуація не у всіх колгоспах. В управлінні стверджують, що вперше чують про випадок в Крижівці. Їм ніхто не скаржився. А ще на Волині є успішні саме кооперативи, щоправда, їх лишилося мало.

Юристи в цій ситуації радять позиватися до суду. Щоправда, справа буде непроста, адже позовні строки давно минули. Також варіантом для людей пропонують підготувати колективне звернення вже не до поліції, а до прокуратури.




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Теги: Крижівка, пай, земля, гроші
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Коментарі 1
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Українці,що з Вами робиться?*Село неначе погоріло,неначе люди подуріли.Німі на панщину ідуть,і діточок своїх ведуть*—Т.Г.Шевченко.І це вже не москалі—гниди,це вже інші гнобителі—воші,свої сидять на вашому тілі.
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