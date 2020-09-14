Списання боргів з банківських карток: чи йдеться про автоматичне зняття грошей





Про це виданню



“Пояснюємо простою мовою. Уявімо, що хтось не сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху або комунальні послуги чи заборгував вам кошти (в тому числі аліменти на утримання дитини чи заробітну плату). Цей факт спочатку має підтвердити своїм відповідним рішенням суд або інший орган (посадова особа). Якщо після цього боржник так і не повертає кошти — до справи береться Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони, зокрема, можуть арештувати кошти на банківських рахунках боржника. Саме процедуру комунікації між виконавцями та банками і було спрощено”, — повідомляє пресслужба міністерства.



Наразі, з набранням чинності цього наказу Мін'юсту - про списання боргів, було реалізовано технічні зміни інформаційної взаємодії виконавців із банками за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП). Раніше така процедура була досить складною. Нині ж взаємодія між виконавцями і банками відбувається в електронному вигляді, а не тільки поштовим зв’язком.



Також у міністерстві пояснюють, що державне підприємство “Національні інформаційні системи” на сьогодні проводить роботи з доопрацювання програмного забезпечення АСВП у напрямку запровадження автоматизації процесу отримання виконавцями інформації щодо банківських рахунків боржника, що передбачено положеннями Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках.



“Після того, як програмне забезпечення повноцінно запрацює, банки повідомлятимуть в електронному режимі не лише факт наявності банківських рахунків у боржника, а і їх номери та суми залишків на них. Тобто, з’явиться можливість накладати арешт винятково на 1 рахунок боржника в одному банку, а не на всі його рахунки в різних банківських установах, як це відбувається наразі. Відповідно, коштами на неарештованих рахунках їх власник зможе вільно розпоряджатися. Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження”, — додають в Мінюсті.



Аби арешт коштів не став для людини неприємним сюрпризом — існує кілька платформ, на яких можна самостійно перевірити, чи має вона борги. Це Єдиний реєстр боржників, портал Онлайн-будинок юстиції, електронний сервіс державних послуг Дія або АСВП.





Нагадаємо, Міністерство юстиції з 6 липня дозволило банкам списувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. А тепер ця система може працювати з усіма виконавчими провадженнями: за несплату штрафу через порушення ПДР, за несплату кредиту або відсотків за ним, за борг по комуналці тощо. Списати борги можуть у всіх людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо людина заборгувала за житлово-комунальні послуги чи не сплатила штраф за перевищення швидкості — кошти на її банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів.Про це виданню УНН розповіли в Міністерстві юстиції України.“Пояснюємо простою мовою. Уявімо, що хтось не сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху або комунальні послуги чи заборгував вам кошти (в тому числі аліменти на утримання дитини чи заробітну плату). Цей факт спочатку має підтвердити своїм відповідним рішенням суд або інший орган (посадова особа). Якщо після цього боржник так і не повертає кошти — до справи береться Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони, зокрема, можуть арештувати кошти на банківських рахунках боржника. Саме процедуру комунікації між виконавцями та банками і було спрощено”, — повідомляє пресслужба міністерства.Наразі, з набранням чинності цього наказу Мін'юсту - про списання боргів, було реалізовано технічні зміни інформаційної взаємодії виконавців із банками за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП). Раніше така процедура була досить складною. Нині ж взаємодія між виконавцями і банками відбувається в електронному вигляді, а не тільки поштовим зв’язком.Також у міністерстві пояснюють, що державне підприємство “Національні інформаційні системи” на сьогодні проводить роботи з доопрацювання програмного забезпечення АСВП у напрямку запровадження автоматизації процесу отримання виконавцями інформації щодо банківських рахунків боржника, що передбачено положеннями Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках.“Після того, як програмне забезпечення повноцінно запрацює, банки повідомлятимуть в електронному режимі не лише факт наявності банківських рахунків у боржника, а і їх номери та суми залишків на них. Тобто, з’явиться можливість накладати арешт винятково на 1 рахунок боржника в одному банку, а не на всі його рахунки в різних банківських установах, як це відбувається наразі. Відповідно, коштами на неарештованих рахунках їх власник зможе вільно розпоряджатися. Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження”, — додають в Мінюсті.Аби арешт коштів не став для людини неприємним сюрпризом — існує кілька платформ, на яких можна самостійно перевірити, чи має вона борги. Це Єдиний реєстр боржників, портал Онлайн-будинок юстиції, електронний сервіс державних послуг Дія або АСВП.Нагадаємо, Міністерство юстиції з 6 липня. Раніше виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. А тепер ця система може працювати з усіма виконавчими провадженнями: за несплату штрафу через порушення ПДР, за несплату кредиту або відсотків за ним, за борг по комуналці тощо. Списати борги можуть у всіх людей, що потрапили до Єдиного реєстру боржників.

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