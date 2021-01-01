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Викрили найбільшу криптоферму в Україні

Викрили найбільшу криптоферму в Україні
Служба безпеки України викрила і задокументувала незаконний відбір великих обсягів електричної енергії у Вінниці. Зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго». Наразі це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці: вилучили майже 5 тисяч одиниць комп’ютерної техніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що незаконну криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці. Вони використовували одне із колишніх складських приміщень АТ «Вінницяобленерго», що знаходиться на проммайданчику товариства.

Зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ «Вінницяобленерго». Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн. При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків – без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.

Правоохоронцями зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України.

У ході санкціонованих обшуків за місцем функціонування ферми та за адресами проживання фігурантів було вилучили: 3800 ігрових приставок;
понад 500 відеокарт; 50 процесорів; чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії; блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі причетності посадових осіб АТ «Вінницяобленерго».

Заходи із викриття проводило ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з УСБУ у Вінницькій області та Головним слідчим управлінням Національної поліції України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.


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Теги: криптоферма, СБУ, «Вінницяобленерго»
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