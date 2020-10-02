У Луцьку сталася пожежа у багатоповерховому будинку
Сьогодні, 15:34
У Луцьку трапилась пожежа у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Кравчука.
Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "Волинські новини".
Відомо, що пожежа сталась у квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. На місці працює три бригади рятувальників та медики швидкої.
Наразі відомо, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Під’їзд будинку сильно задимлений.
Станом на 15:10 – пожежу вдалось локалізувати.
Сусіди розповідають, що власники квартири, ймовірно, на відпочинку.
Деталі – згодом.
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Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "Волинські новини".
Відомо, що пожежа сталась у квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. На місці працює три бригади рятувальників та медики швидкої.
Наразі відомо, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Під’їзд будинку сильно задимлений.
Станом на 15:10 – пожежу вдалось локалізувати.
Сусіди розповідають, що власники квартири, ймовірно, на відпочинку.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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