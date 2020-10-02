У Луцьку сталася пожежа у багатоповерховому будинку





Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "



Відомо, що пожежа сталась у квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. На місці працює три бригади рятувальників та медики швидкої.





Наразі відомо, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Під’їзд будинку сильно задимлений.



Станом на 15:10 – пожежу вдалось локалізувати.



Сусіди розповідають, що власники квартири, ймовірно, на відпочинку.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась пожежа у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Кравчука.Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання " Волинські новини ".Відомо, що пожежа сталась у квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. На місці працює три бригади рятувальників та медики швидкої.Наразі відомо, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Під’їзд будинку сильно задимлений.Станом на 15:10 – пожежу вдалось локалізувати.Сусіди розповідають, що власники квартири, ймовірно, на відпочинку.Деталі – згодом.

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