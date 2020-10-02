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У Луцьку сталася пожежа у багатоповерховому будинку

У Луцьку сталася пожежа у багатоповерховому будинку
У Луцьку трапилась пожежа у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Кравчука.

Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "Волинські новини".

Відомо, що пожежа сталась у квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. На місці працює три бригади рятувальників та медики швидкої.


Наразі відомо, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Під’їзд будинку сильно задимлений.

Станом на 15:10 – пожежу вдалось локалізувати.

Сусіди розповідають, що власники квартири, ймовірно, на відпочинку.

Деталі – згодом.

У Луцьку сталася пожежа у багатоповерховому будинку
У Луцьку сталася пожежа у багатоповерховому будинку

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Теги: пожежа, багатоповерхівка
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