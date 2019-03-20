Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла
Сьогодні, 20:12
Шість сімей військовослужбовців із Луцька отримають майже вісім мільйонів гривень компенсації на придбання житла.
Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії Волинської обласної ради, - пишуть Волинські новини.
Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк розповів, що 23 червня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік».
«Ця сума становить 7927 778 гривень, що складає 17% від потреби. За пропозиціями департаменту соціального захисту населення ці кошти пропонується направити як субвенцію місту Луцьку згідно черговості. Є певний розрахунок. Це шість сімей, які отримають компенсацію у відповідних розмірах», – сказав Ігор Никитюк.
Він наголосив, що при розподілі розглядалися всі населені пункти області, а згідно з черговості (відповідно до року запису на чергу) ці кошти отримають саме родини військових із Луцька.
Нагадаємо, на виконкомі Луцької міської ради стало відомо, що ще дві квартири в Луцьку купують для забезпечення житлом військовослужбовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії Волинської обласної ради, - пишуть Волинські новини.
Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк розповів, що 23 червня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік».
«Ця сума становить 7927 778 гривень, що складає 17% від потреби. За пропозиціями департаменту соціального захисту населення ці кошти пропонується направити як субвенцію місту Луцьку згідно черговості. Є певний розрахунок. Це шість сімей, які отримають компенсацію у відповідних розмірах», – сказав Ігор Никитюк.
Він наголосив, що при розподілі розглядалися всі населені пункти області, а згідно з черговості (відповідно до року запису на чергу) ці кошти отримають саме родини військових із Луцька.
Нагадаємо, на виконкомі Луцької міської ради стало відомо, що ще дві квартири в Луцьку купують для забезпечення житлом військовослужбовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла
Сьогодні, 20:12
Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 9 липня
Сьогодні, 20:00