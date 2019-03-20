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Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла

Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла
Шість сімей військовослужбовців із Луцька отримають майже вісім мільйонів гривень компенсації на придбання житла.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії Волинської обласної ради, - пишуть Волинські новини.

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк розповів, що 23 червня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік».

«Ця сума становить 7927 778 гривень, що складає 17% від потреби. За пропозиціями департаменту соціального захисту населення ці кошти пропонується направити як субвенцію місту Луцьку згідно черговості. Є певний розрахунок. Це шість сімей, які отримають компенсацію у відповідних розмірах», – сказав Ігор Никитюк.

Він наголосив, що при розподілі розглядалися всі населені пункти області, а згідно з черговості (відповідно до року запису на чергу) ці кошти отримають саме родини військових із Луцька.

Нагадаємо, на виконкомі Луцької міської ради стало відомо, що ще дві квартири в Луцьку купують для забезпечення житлом військовослужбовців.

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Теги: гроші, військові, житло, Луцьк
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