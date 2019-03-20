Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла





Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії Волинської обласної ради, - пишуть

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк розповів, що 23 червня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік».



«Ця сума становить 7927 778 гривень, що складає 17% від потреби. За пропозиціями департаменту соціального захисту населення ці кошти пропонується направити як субвенцію місту Луцьку згідно черговості. Є певний розрахунок. Це шість сімей, які отримають компенсацію у відповідних розмірах», – сказав Ігор Никитюк.



Він наголосив, що при розподілі розглядалися всі населені пункти області, а згідно з черговості (відповідно до року запису на чергу) ці кошти отримають саме родини військових із Луцька.



Нагадаємо, на виконкомі Луцької міської ради стало відомо, що ще

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Директор департаменту фінансів обласної державної адміністраціїрозповів, що 23 червня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік».«Ця сума становить 7927 778 гривень, що складає 17% від потреби. За пропозиціями департаменту соціального захисту населення ці кошти пропонується направити як субвенцію місту Луцьку згідно черговості. Є певний розрахунок. Це шість сімей, які отримають компенсацію у відповідних розмірах», – сказав Ігор Никитюк.Він наголосив, що при розподілі розглядалися всі населені пункти області, а згідно з черговості (відповідно до року запису на чергу) ці кошти отримають саме родини військових із Луцька.Нагадаємо, на виконкомі Луцької міської ради стало відомо, що ще дві квартири в Луцьку купують для забезпечення житлом військовослужбовців.

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