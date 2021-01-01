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Сім людей – сім чужих сердець: на Волинь з‘їхалися пацієнти з донорськими органами

Сім людей – сім чужих сердець: на Волинь з‘їхалися пацієнти з донорськими органами
Семеро пацієнтів з донорськими серцями вперше пройшли комплексне обстеження у лікарні Ковельського МТМО.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

У медзакладі зауважують, що їх пацієнти – з різних куточків України і кожного – власна історія хвороби, боротьби за життя та щасливого порятунку завдяки трансплантації. Шанс на життя їм подарували у 2016-2017 роках в РНПЦ «Кардіологія» (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

Останні п’ять років вони живуть звичним життям, працюють, займаються спортом, одружуються, стають батьками, виховують онуків. До операції та після повернення додому вони перебувають під постійним наглядом лікаря-кардіохірурга Володимира Танського та лікаря-кардіолога Ольги Танської, які нині працюють у Ковелі. До речі, Володимир Танський безпосередньо брав участь у 26 трансплантаціях серця в РНПЦ «Кардіологія».

Найстаршій з пацієнток - Любові Бронніковій, 69 років. Наймолодшому - Петру Зіничу, 27. За фахом він медичний брат і обрав професію медика не випадково. Його старший брат – Ігор Зінич, молодший сержант медичної служби ЗСУ (80-ої окремої аеромобільної бригади), Герой України, загинув у січні 2015 року під завалами Донецького аеропорту. Звичайна застуда, якою Петро захворів, займаючись пошуками брата, дала ускладнення на серце. Невтішний діагноз – дилятаційна кардіоміопатія, змусив погодитись на трансплантацію серця, яку зробили у Мінську, коли Петру було лише 22 роки.

Серед пацієнтів - 60-річний Володимир Рибак з Чернівців, 40-річний Олександр Силивон з Київщини, 31-річний Валерій Затула з Миколаєва, 51-річна Наталія Тхакохова з Житомирщини, а також киянин - 37-річний Максим Греков, який піднімався на Говерлу за рік після трансплантації серця.

Завдяки тому, що у ЦРЛ Ковельського МТМО є найсучасніше медичне обладнання, пацієнтам провели увесь спектр необхідних обстежень, зокрема ендоміокардіальну біопсію (дослідження клітин міокарда), коронарографію (дослідження судин серця за допомогою ангіографа), визначення рівня кардіомаркерів (діагностика наявності та прогнозу серцевої недостатності), рівня концентрації такролімуса в крові та ін.

До слова, обстеження провели безкоштовно за рахунок Ковельського МТМО.

Сім людей – сім чужих сердець: на Волинь з‘їхалися пацієнти з донорськими органами
Сім людей – сім чужих сердець: на Волинь з‘їхалися пацієнти з донорськими органами

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Теги: Ковель, пацієнти, обстеження
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