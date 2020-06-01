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Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники

Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники
Депутати Громадянського Руху «СВІДОМІ» зустрілися із директором КП «Луцькспецкомунтранс», аби з’ясувати та обговорити плани та перспективи розвитку підприємства.

Про це повідомляється на сторінці Громадянського Руху «CВІДОМІ» у фейсбуці, - пише Конкурент.

Депутати Луцької міської ради Михайло Наход та Алла Надточій, а також обранець Луцької районної ради Євгеній Мікоян зустрілися з директором «Луцькспецкомунтрансу» Володимиром Марценюком на території підприємства.
Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники
Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники

КП «Луцькспецкомунтранс» обслуговує всю Луцьку територіальну громаду та прибирає третину нашого міста.

Як розповів Володимир Марценюк, якого призначили у цьому році, наразі на підприємстві встановлюють датчики палива та GPS-трекери на техніку, що дозволить не лише якісно контролювати роботу, але й оптимізувати бухгалтерську частину. Також для більшої ефективності роботи з технікою планується оптимізувати функціонування ремзони.
Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники

Керівник підприємства додав, що залишає бажати кращого стан автомобільної техніки: декілька машин підлягають списанню, а з двох сміттєвозів, які дісталися від приєднаних громад, придатний для використання лише один.
Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники
Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники

Під час зустрічі підняли й питання встановлення підземних смітників, які є хорошою альтернативою звичайним сміттєвим контейнерам. Вартість одного підземного смітника зі встановленням обійдеться в 300 000 грн, а його об’єм приблизно дорівнює п'яти стандартним євроконтейнерам.

«Їх можна встановлювати в туристичних та прогулянкових частинах міста, аби не псувати вигляд. Техніка для обслуговування підземних смітників у підприємства є», – розповів директор підприємства.

Зі слів Володимира Марценюка, серед найголовніших планів КП «Луцькспецкомунтранс» – запуск 2-ої сортувальної лінії, яка вже встановлена, проте так і не розпочала роботу.
Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники

Як відомо, у Луцьку, як і в інших містах, існує проблема через неправильне викидання скошеної трави, гілля, листя тощо. Тому депутати Громадянського Руху «СВІДОМІ» запропонували встановити компостери на базі комунальних закладів, зокрема шкіл та садочків.

«При наявності компостера на балансі КП «Луцькспецкомунтранс» послуги можна надавати і для ОСББ. В перспективі місто матиме підживлення для зелених насаджень, а підприємство з часом зможе отримати нове джерело доходів», – йдеться в дописі.

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Теги: СВІДОМІ, обговорення, плани, підземні смітники
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