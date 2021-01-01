«Незламна фортеця»: відомі волиняни діляться зворушливими дописами у День родини. ФОТО





Сьогодні, 8 липня, українці традиційно відзначають День родини. Свято відзначають щорічно з 2012 року.



Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало дописи відомих волинян про їхні родини, опубліковані у соцмережах.



Вячеслав Рубльов, народний депутат України







Григорій Недопад, голова Волинської обласної ради







Юрій Погуляйко, голова Волинської ОДА







Євген Ткачук, депутат Луцької міської ради







Микола Господарик, депутат Підгайцівської сільської ради, бізнесмен-перевізник







Дмитро Климук, активіст







Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади







Окрім того, сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost поділилося



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міцна родина – сильна Україна, вважають у нашій державі. Це найрідніші, найближчі люди, які допомагають у складних ситуаціях, дарують нам тепло. Саме тому родина - найбільша цінність у житті кожного з нас.Сьогодні, 8 липня, українці традиційно відзначають День родини. Свято відзначають щорічно з 2012 року.зібрало дописи відомих волинян про їхні родини, опубліковані у соцмережах.Окрім того, сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost поділилося інтерв'ю з родиною Бровіних – династією відомих у Луцьку та поза межами міста рестораторів.

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