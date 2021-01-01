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«Незламна фортеця»: відомі волиняни діляться зворушливими дописами у День родини. ФОТО

«Незламна фортеця»: відомі волиняни діляться зворушливими дописами у День родини. ФОТО
Міцна родина – сильна Україна, вважають у нашій державі. Це найрідніші, найближчі люди, які допомагають у складних ситуаціях, дарують нам тепло. Саме тому родина - найбільша цінність у житті кожного з нас.

Сьогодні, 8 липня, українці традиційно відзначають День родини. Свято відзначають щорічно з 2012 року.

Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало дописи відомих волинян про їхні родини, опубліковані у соцмережах.

Вячеслав Рубльов, народний депутат України



Григорій Недопад, голова Волинської обласної ради



Юрій Погуляйко, голова Волинської ОДА



Євген Ткачук, депутат Луцької міської ради



Микола Господарик, депутат Підгайцівської сільської ради, бізнесмен-перевізник



Дмитро Климук, активіст



Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади



Окрім того, сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost поділилося інтерв'ю з родиною Бровіних – династією відомих у Луцьку та поза межами міста рестораторів.
«Незламна фортеця»: відомі волиняни діляться зворушливими дописами у День родини. ФОТО

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Теги: Волинь, День родини, свято, варте уваги
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