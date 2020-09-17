У громаді на Волині вздовж доріг облаштували місця для торгівлі ягодами та грибами

В Шацькій громаді розпочався сезон збору лісових ягід і грибів.Тож, аби запобігти небажаним наслідкам і впорядкувати стихійну торгівлю, Шацька селищна рада почала облаштовувати спеціальні безпечні місця для продажу дикоросів: в урочищі Венське, біля села Положеве та біля повороту на село Самійличі, - йдеться на сайті Шацької селищної ради.До слова, люди, які торгують на узбіччі доріг порушують закон. На правопорушників чекає адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 160 КУпАП («Торгівля з рук у невстановлених місцях») торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.