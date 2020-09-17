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У громаді на Волині вздовж доріг облаштували місця для торгівлі ягодами та грибами

У громаді на Волині вздовж доріг облаштували місця для торгівлі ягодами та грибами
В Шацькій громаді розпочався сезон збору лісових ягід і грибів.

Тож, аби запобігти небажаним наслідкам і впорядкувати стихійну торгівлю, Шацька селищна рада почала облаштовувати спеціальні безпечні місця для продажу дикоросів: в урочищі Венське, біля села Положеве та біля повороту на село Самійличі, - йдеться на сайті Шацької селищної ради.

До слова, люди, які торгують на узбіччі доріг порушують закон. На правопорушників чекає адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 160 КУпАП («Торгівля з рук у невстановлених місцях») торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

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Теги: Шацька громада, торгівля, ягоди
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