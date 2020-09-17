У громаді на Волині вздовж доріг облаштували місця для торгівлі ягодами та грибами
Сьогодні, 16:45
В Шацькій громаді розпочався сезон збору лісових ягід і грибів.
Тож, аби запобігти небажаним наслідкам і впорядкувати стихійну торгівлю, Шацька селищна рада почала облаштовувати спеціальні безпечні місця для продажу дикоросів: в урочищі Венське, біля села Положеве та біля повороту на село Самійличі, - йдеться на сайті Шацької селищної ради.
До слова, люди, які торгують на узбіччі доріг порушують закон. На правопорушників чекає адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 160 КУпАП («Торгівля з рук у невстановлених місцях») торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тож, аби запобігти небажаним наслідкам і впорядкувати стихійну торгівлю, Шацька селищна рада почала облаштовувати спеціальні безпечні місця для продажу дикоросів: в урочищі Венське, біля села Положеве та біля повороту на село Самійличі, - йдеться на сайті Шацької селищної ради.
До слова, люди, які торгують на узбіччі доріг порушують закон. На правопорушників чекає адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 160 КУпАП («Торгівля з рук у невстановлених місцях») торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку хочуть звести пам'ятник «Десяти Божим заповідям»
Сьогодні, 17:15
У громаді на Волині вздовж доріг облаштували місця для торгівлі ягодами та грибами
Сьогодні, 16:45
Стало відомо, де у Луцьку можуть встановити підземні смітники
Сьогодні, 16:30