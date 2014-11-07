Медики Волині отримали нові карети «швидкої»: санітарний транспорт усіх районів - повністю оновлено





Урочисте вручення ключів від «швидких» відбулося 8 липня. Про це



Зокрема, 3 автомобілі передали у Горохівське відділення екстреної медичної допомоги, 3 – у Володимир-Волинське, 2 – у Камінь-Каширське, 3 – у Ківерцівське. Крім того, по одному автомобілю передали у Ковельське, Маневицьке, Любешівське, Любомльське, Рожищенське, Ратнівське та Старовижівське відділення екстреної медичної допомоги.



Як зазначив директор Комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради Володимир Шмаль, це визначна подія для очолюваного ним закладу, адже за останні роки на Волині повністю був оновлений автопарк швидкої допомоги.



«Два тижні тому ми передавали 18 новеньких автомобілів і сьогодні знову розподіляємо 18 авто. Щоправда, цього разу, більший діапазон – від Берестечка до Шацька. В нас постійно було болючим питання забезпечення автотранспортом, - наголосив Володимир Шмаль. - Коли в 2019 році нам передали 5 автомобілів ми були безмежно щасливі. Потім за кошти обласної ради ми придбали 1 автомобіль. В 2020 році ми змогли самостійно закупити 16 автомобілів «швидкої» Цього року – це 44 авто за кошти Національної служби здоров’я, 10 – за кошти ДП «Медичні закупівлі України». Тобто сьогодні закриваємо повністю питання санітарного транспорту. Вже не буде тих стареньких «буханців», вони вже на відстої. Всі бригади забезпечені новими автомобілями, в яких є все, аби врятувати життя людини».



Зазначимо, серед цих 18 автомобілів 12 – типу «В», 6 – типу «С». «Швидкі» обладнані системами подачі кисню, апаратами штучної вентиляції легень, дифібриляторами, електрокардіографами, капнографами та засобами для транспортування пацієнтів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські працівники екстреної медичної допомоги отримали ключі від 18 автомобілів швидкої допомоги. До слова, відтепер усі відділення ЕМД повністю забезпечені сучасними авто.Урочисте вручення ключів від «швидких» відбулося 8 липня. Про це повідомляє пресслужба обласної ради.Зокрема, 3 автомобілі передали у Горохівське відділення екстреної медичної допомоги, 3 – у Володимир-Волинське, 2 – у Камінь-Каширське, 3 – у Ківерцівське. Крім того, по одному автомобілю передали у Ковельське, Маневицьке, Любешівське, Любомльське, Рожищенське, Ратнівське та Старовижівське відділення екстреної медичної допомоги.Як зазначив директор Комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради, це визначна подія для очолюваного ним закладу, адже за останні роки на Волині повністю був оновлений автопарк швидкої допомоги.«Два тижні тому ми передавали 18 новеньких автомобілів і сьогодні знову розподіляємо 18 авто. Щоправда, цього разу, більший діапазон – від Берестечка до Шацька. В нас постійно було болючим питання забезпечення автотранспортом, - наголосив Володимир Шмаль. - Коли в 2019 році нам передали 5 автомобілів ми були безмежно щасливі. Потім за кошти обласної ради ми придбали 1 автомобіль. В 2020 році ми змогли самостійно закупити 16 автомобілів «швидкої» Цього року – це 44 авто за кошти Національної служби здоров’я, 10 – за кошти ДП «Медичні закупівлі України». Тобто сьогодні закриваємо повністю питання санітарного транспорту. Вже не буде тих стареньких «буханців», вони вже на відстої. Всі бригади забезпечені новими автомобілями, в яких є все, аби врятувати життя людини».Зазначимо, серед цих 18 автомобілів 12 – типу «В», 6 – типу «С». «Швидкі» обладнані системами подачі кисню, апаратами штучної вентиляції легень, дифібриляторами, електрокардіографами, капнографами та засобами для транспортування пацієнтів.

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