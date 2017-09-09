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У Луцьку зносять старовинну будівлю, в якій сто років тому була українська гімназія.ВІДЕО

У Луцьку зносять старовинну будівлю, в якій сто років тому була українська гімназія.ВІДЕО
У Луцьку зносять старовинну будівлю, яка розташована у Старому місті на вулиці Гаврилюка. Йдеться про колишню Луцьку українську гімназію, яка функціонувала в місті у 1931-1939 роках. Історики пригадують, що у ті часи тут навіть викладав Модест Левицький.

Читайте про цікаву історію Луцької української гімназії, що стала в 1920-х роках центром національного культурно-освітнього життя Волинського краю.

Нині будинок розбирають, бо ж, незважаючи на свою історичну цінність, – статусу пам’ятки старій гімназії так і не надали.

Деталі – у відео ІА Конкурент.

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Теги: Луцька українська гімназія, зносять будинок
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