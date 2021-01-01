Два тролейбуси у Луцьку тимчасово змінюють маршрут





У Луцьку через пошкодження кабельної мережі на ТП-1 змінили рух тролейбусів.



На період перекриття проспекту Волі тролейбус № 15 курсуватиме по-новому: вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Архітектора Метельницького, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, р‑т Соборності, пр-т Перемоги, вул. Винниченка, вул.Словацького, Б.Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул.Гнідавська. Розворот буде здійснюватись біля території КП "Луцьке підприємство електротранспорту".



Також тимчасово змінює маршрут тролейбус № 3. Він курсуватиме до вул. Теремнівської.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через пошкодження кабельної мережі у Луцьку змінили рух тролейбусів за маршрутом 3 та 15а, — повідомляють у Луцькій міській раді.У Луцьку через пошкодження кабельної мережі на ТП-1 змінили рух тролейбусів.На період перекриття проспекту Волі тролейбус № 15 курсуватиме по-новому: вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Архітектора Метельницького, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, р‑т Соборності, пр-т Перемоги, вул. Винниченка, вул.Словацького, Б.Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул.Гнідавська. Розворот буде здійснюватись біля території КП "Луцьке підприємство електротранспорту".Також тимчасово змінює маршрут тролейбус № 3. Він курсуватиме до вул. Теремнівської.

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