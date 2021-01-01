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Два тролейбуси у Луцьку тимчасово змінюють маршрут

Два тролейбуси у Луцьку тимчасово змінюють маршрут
Через пошкодження кабельної мережі у Луцьку змінили рух тролейбусів за маршрутом 3 та 15а, — повідомляють у Луцькій міській раді.

У Луцьку через пошкодження кабельної мережі на ТП-1 змінили рух тролейбусів.

На період перекриття проспекту Волі тролейбус № 15 курсуватиме по-новому: вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Архітектора Метельницького, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, р‑т Соборності, пр-т Перемоги, вул. Винниченка, вул.Словацького, Б.Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул.Гнідавська. Розворот буде здійснюватись біля території КП "Луцьке підприємство електротранспорту".

Також тимчасово змінює маршрут тролейбус № 3. Він курсуватиме до вул. Теремнівської.

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