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Українці, які отримали дві дози вакцини CoronaVac, можуть відвідати 10 країн

Українці, які отримали дві дози вакцини CoronaVac, можуть відвідати 10 країн
Громадяни України, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac та мають міжнародне свідоцтво, наразі можуть відвідати 10 країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі медичного сервісу Helsi.me.

"У які країни ЄС можна полетіти, якщо ви вже отримали дві дози CoronaVac та маєте міжнародне свідоцтво! Іспанія, Естонія, Австрія, Нідерланди, Молдова, Угорщина, Туреччина, Греція, Болгарія,Португальська Мадейра", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом радять перевіряти інформацію на сайтах посольств.

Також зауважується, що при в’їзді необхідно показати роздруковане міжнародне свідоцтво про щеплення від COVID-19 англійською мовою.

Cписок країн, до яких можна подорожувати щепленим вакциною CoronaVac, обіцяють розширювати. Про оновлення інформуватимуть на Helsi.me.

Записатись на вакцинацію можна за посиланням.

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Теги: CoronaVac, міжнародне свідоцтво
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