вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд змінив соцдопомогу на дітей

Уряд змінив соцдопомогу на дітей
Діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть соціальну стипендію: 890 грн для студентів закладів фахової передвищої освіти та 1180 грн для студентів вишів. Це нововведення передбачено постановою Кабінету міністрів, схваленою 7 липня, передає "РБК-Україна".

Цим документом також передбачено з 1 січня 2022 року підвищать розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Окрім того, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям призначатимуть без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати роботи для непрацюючої працездатної особи.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям призначатимуть особам, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньо стажу для призначення пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога дітям з важкими хворобами, діти учасників революції гідності, виплата пенсій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд змінив соцдопомогу на дітей
Сьогодні, 08:24
На Любешівщині водойми чистить машина-амфібія
Сьогодні, 07:37
Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
Сьогодні, 06:40
У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки
Сьогодні, 05:10
За використання електросамокатів на тротуарах пропонують штрафувати
Сьогодні, 04:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд змінив соцдопомогу на дітей
Сьогодні, 08:24
 0
На Любешівщині водойми чистить машина-амфібія
Сьогодні, 07:37
 0
Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
Сьогодні, 06:40
 0
У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки
Сьогодні, 05:10
 0
За використання електросамокатів на тротуарах пропонують штрафувати
Сьогодні, 04:10
 0
Медіа
відео
1/8