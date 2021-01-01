Уряд змінив соцдопомогу на дітей





Цим документом також передбачено з 1 січня 2022 року підвищать розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.



Окрім того, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям призначатимуть без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати роботи для непрацюючої працездатної особи.



Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям призначатимуть особам, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньо стажу для призначення пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть соціальну стипендію: 890 грн для студентів закладів фахової передвищої освіти та 1180 грн для студентів вишів. Це нововведення передбачено постановою Кабінету міністрів, схваленою 7 липня, передає "РБК-Україна".Цим документом також передбачено з 1 січня 2022 року підвищать розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.Окрім того, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям призначатимуть без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати роботи для непрацюючої працездатної особи.Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям призначатимуть особам, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньо стажу для призначення пенсії.

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