Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі

Олександра Лукашенка.



Про це



Також Україна внесла до списку санкцій главу Слідкому Білорусі, главу МВС, керівників міліції, главу ЦВК, членів ЦВК, главу Адміністрації президента Білорусі, главу КДБ, прес-секретаря Лукашенка, командира спецназу "Альфа", главу Конституційного суду Білорусі.



Цим особам буде заборонений в'їзд і транзит по території України, а також їх активи будуть заморожені.



Всього в санкційний список потрапили 52 людини. Однак глави білоруського режиму Олександра Лукашенка в ньому немає.



Тепер список санкцій передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони, і якщо РНБО його підтримає, то документ підпише президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України представив список санкцій проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапив синПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну.Також Україна внесла до списку санкцій главу Слідкому Білорусі, главу МВС, керівників міліції, главу ЦВК, членів ЦВК, главу Адміністрації президента Білорусі, главу КДБ, прес-секретаря Лукашенка, командира спецназу "Альфа", главу Конституційного суду Білорусі.Цим особам буде заборонений в'їзд і транзит по території України, а також їх активи будуть заморожені.Всього в санкційний список потрапили 52 людини. Однак глави білоруського режиму Олександра Лукашенка в ньому немає.Тепер список санкцій передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони, і якщо РНБО його підтримає, то документ підпише президент.

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