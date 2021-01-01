У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки





На місце одразу прибули поліцейські, пожежна, "швидка", а також керівництво військової частини, яке вело з ним переговори й вмовили не чинити задумане. Вони ж і забрали його своєю автівкою.



Як розповіли очевидці, військовий, ймовірно, був у стані алко- чи наркосп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 липня в Луцьку на вулиці Відродження 26а контрактик з військової частини намагався покінчити життя самогубством, вистрибнувши з даху 9-ти поверхівки. Відомо, що він проживає за даною адресою. Про це пише Вісник+К На місце одразу прибули поліцейські, пожежна, "швидка", а також керівництво військової частини, яке вело з ним переговори й вмовили не чинити задумане. Вони ж і забрали його своєю автівкою.Як розповіли очевидці, військовий, ймовірно, був у стані алко- чи наркосп’яніння.

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