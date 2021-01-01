У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки
Сьогодні, 05:10
8 липня в Луцьку на вулиці Відродження 26а контрактик з військової частини намагався покінчити життя самогубством, вистрибнувши з даху 9-ти поверхівки. Відомо, що він проживає за даною адресою. Про це пише Вісник+К.
На місце одразу прибули поліцейські, пожежна, "швидка", а також керівництво військової частини, яке вело з ним переговори й вмовили не чинити задумане. Вони ж і забрали його своєю автівкою.
Як розповіли очевидці, військовий, ймовірно, був у стані алко- чи наркосп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На місце одразу прибули поліцейські, пожежна, "швидка", а також керівництво військової частини, яке вело з ним переговори й вмовили не чинити задумане. Вони ж і забрали його своєю автівкою.
Як розповіли очевидці, військовий, ймовірно, був у стані алко- чи наркосп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки
Сьогодні, 05:10
100% зношення, реконструкції не підлягає: у Луцьку завалюється будинок, в якому живе 9 сімей.ВІДЕО
Сьогодні, 02:28