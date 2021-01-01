вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки

У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки
8 липня в Луцьку на вулиці Відродження 26а контрактик з військової частини намагався покінчити життя самогубством, вистрибнувши з даху 9-ти поверхівки. Відомо, що він проживає за даною адресою. Про це пише Вісник+К.

На місце одразу прибули поліцейські, пожежна, "швидка", а також керівництво військової частини, яке вело з ним переговори й вмовили не чинити задумане. Вони ж і забрали його своєю автівкою.

Як розповіли очевидці, військовий, ймовірно, був у стані алко- чи наркосп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хотів вистрибнути з вікна, ВІдродженнчя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки
Сьогодні, 05:10
За використання електросамокатів на тротуарах пропонують штрафувати
Сьогодні, 04:10
Показали капітально відремонтовану дорогу на півночі Волині.ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
100% зношення, реконструкції не підлягає: у Луцьку завалюється будинок, в якому живе 9 сімей.ВІДЕО
Сьогодні, 02:28
Небезпека у дворі: лучани просять встановити «лежачий поліцейський»
Сьогодні, 01:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку контрактник намагався вистрибнути з даху багатоповерхівки
Сьогодні, 05:10
 0
За використання електросамокатів на тротуарах пропонують штрафувати
Сьогодні, 04:10
 0
Показали капітально відремонтовану дорогу на півночі Волині.ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
 0
100% зношення, реконструкції не підлягає: у Луцьку завалюється будинок, в якому живе 9 сімей.ВІДЕО
Сьогодні, 02:28
 0
Небезпека у дворі: лучани просять встановити «лежачий поліцейський»
Сьогодні, 01:16
 0
Медіа
відео
1/8