Показали капітально відремонтовану дорогу на півночі Волині.ВІДЕО





Про це повідомляє



«У 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» завершено ремонт дороги Т-03 −11 /Р –14/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – /М –19/ – Колодяжне – Локачі – /Н –17/. Йдеться про 8-кілометрову ділянку дороги між містом Каменем-Каширським та селом Нуйно», – йдеться у дописі.



Капремонт виконала підрядна організація – ТОВ «ПБС».



Автошлях Т-03-11 – дорога державного значення у Волинській області. Загальна її протяжність становить 161,6 км. З півночі дорога веде до Ковеля – туристичного «магніту» області, яке багате на пам’ятки старовини та архітектурні споруди.



У 2021 році в рамках програми Велике будівництво заплановано відновити 232 км доріг державного значення у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині ввели в експлуатацію відновлену ділянку дороги Т-03 між містом Каменем-Каширським та селом Нуйно.Про це повідомляє Укравтодор у Фейсбуці.«У 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» завершено ремонт дороги Т-03 −11 /Р –14/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – /М –19/ – Колодяжне – Локачі – /Н –17/. Йдеться про 8-кілометрову ділянку дороги між містом Каменем-Каширським та селом Нуйно», – йдеться у дописі.Капремонт виконала підрядна організація – ТОВ «ПБС».Автошлях Т-03-11 – дорога державного значення у Волинській області. Загальна її протяжність становить 161,6 км. З півночі дорога веде до Ковеля – туристичного «магніту» області, яке багате на пам’ятки старовини та архітектурні споруди.У 2021 році в рамках програми Велике будівництво заплановано відновити 232 км доріг державного значення у Волинській області.

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