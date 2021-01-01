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На Любешівщині водойми чистить машина-амфібія

На Любешівщині водойми чистить машина-амфібія
Цими днями частину волинської річки Стохід у Любешові звільнили від надмірної водної рослинності за допомогою машини-амфібії, повідомляє газета «Нове життя».

Розчищати водне плесо від латаття та інших водоростей, помагала «амфібія». Ідеться про спеціальне устаткування – машину-амфібію марки «Труксор». Цей агрегат згодом працюватиме на Люб’язькому озері.

Для проведення таких робіт Любешівська селищна рада уклала відповідний договір із НПП «Прип'ять-Стохід» на суму 10 тис. грн., повідомляє директор парку Олекасандр Сащук. Також каже, що спочатку почистять Стохід локально: у районі пляжу, біля мосту, а також у парку, де традиційно стартує фестиваль «Поліська регата». Потім труксор працюватиме у Люб’язі, де в цю неділю, 11 липня, відбуватиметься фініш регати. А далі агрегат продовжить розчищати інші найзаросліші дівлянки водойм.

Крім того, нещодавно труксор працював на Світязі, зазначає Олександр Сащук. На прохання Шацького національного природного парку, відповідно до укладеного договору, таким чином почистили тамтешні озера. Нагадаємо, в попередні роки наш спец агрегат неодноразово наводив порядок і на річці Стир в Луцьку.

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