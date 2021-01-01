Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:57
За добу 8 липня 2021 року в Україні зафіксували 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 9 липня.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 396 осіб;
◾️ летальних випадків – 12;
◾️ одужало – 885 осіб;
За добу протестували:
◾️ методом ПЛР – 18 341 особу,
◾️ методом ІФА – 7 954 особи,
◾️ експрес-тестами – 15 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 240 246 осіб;
◾️ одужало – 2 176 110 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 572;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 001 742.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 203 випадки;
Вінницька область – 5 випадків;
Волинська область – 11 випадків;
Дніпропетровська область – 22 випадки;
Донецька область – 46 випадків;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 25 випадків;
Івано-Франківська область – 3 випадки;
Київська область – 42 випадки;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 39 випадків;
Миколаївська область – 12 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 17 випадків;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 3 випадки;
Харківська область – 30 випадків;
Херсонська область – 14 випадків;
Хмельницька область – 19 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 9 липня.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 396 осіб;
◾️ летальних випадків – 12;
◾️ одужало – 885 осіб;
За добу протестували:
◾️ методом ПЛР – 18 341 особу,
◾️ методом ІФА – 7 954 особи,
◾️ експрес-тестами – 15 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 240 246 осіб;
◾️ одужало – 2 176 110 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 572;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 001 742.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 203 випадки;
Вінницька область – 5 випадків;
Волинська область – 11 випадків;
Дніпропетровська область – 22 випадки;
Донецька область – 46 випадків;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 25 випадків;
Івано-Франківська область – 3 випадки;
Київська область – 42 випадки;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 39 випадків;
Миколаївська область – 12 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 17 випадків;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 3 випадки;
Харківська область – 30 випадків;
Херсонська область – 14 випадків;
Хмельницька область – 19 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Одна смерть і 11 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 липня
Сьогодні, 09:22
Долар і євро подорожчали: курс валют у Луцьку станом на 9 липня
Сьогодні, 09:14
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:57
Уряд змінив соцдопомогу на дітей
Сьогодні, 08:24
На Любешівщині водойми чистить машина-амфібія
Сьогодні, 07:37