Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу

За добу 8 липня 2021 року в Україні зафіксували 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 9 липня.З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 396 осіб;◾️ летальних випадків – 12;◾️ одужало – 885 осіб;За добу протестували:◾️ методом ПЛР – 18 341 особу,◾️ методом ІФА – 7 954 особи,◾️ експрес-тестами – 15 312 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 240 246 осіб;◾️ одужало – 2 176 110 осіб;◾️ летальних випадків – 52 572;◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 001 742.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 203 випадки;Вінницька область – 5 випадків;Волинська область – 11 випадків;Дніпропетровська область – 22 випадки;Донецька область – 46 випадків;Житомирська область – 11 випадків;Закарпатська область – 5 випадків;Запорізька область – 25 випадків;Івано-Франківська область – 3 випадки;Київська область – 42 випадки;Кіровоградська область – 4 випадки;Луганська область – 17 випадків;Львівська область – 39 випадків;Миколаївська область – 12 випадків;Одеська область – 62 випадки;Полтавська область – 17 випадків;Рівненська область – 8 випадків;Сумська область – 24 випадки;Тернопільська область – 3 випадки;Харківська область – 30 випадків;Херсонська область – 14 випадків;Хмельницька область – 19 випадків;Черкаська область – 23 випадки;Чернівецька область – 6 випадків;Чернігівська область – 4 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.