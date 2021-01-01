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9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 9 липня, у народі відзначають день пам'яті преподобного Давида Солунського. Також святкують день чудотворної Тихвінської ікони Божої Матері.

Про це пише радіо Максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

9 липня православною церквою вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. Також проводиться святкування чудотворної Тихвінської ікони Божої Матері. У народі 9 липня відзначається Давид Суничник. У цей період люди збирали не тільки ягоди суниці, а й листя, які використовували в медицині.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Йде дощ, значить, все літо буде дощовим
Сонячна погода обіцяє хорошу погоду до осені
Хороша суниця, поки роса не спала

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна топтати суницю
Не варто кричати і ображати домашніх тварин
Не можна необережно поводитися з вогнем
Не варто допускати негативні думки




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Теги: свято, липень, традиції, прикмети
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