9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Про це пише радіо



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



9 липня православною церквою вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. Також проводиться святкування чудотворної Тихвінської ікони Божої Матері. У народі 9 липня відзначається Давид Суничник. У цей період люди збирали не тільки ягоди суниці, а й листя, які використовували в медицині.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У п'ятницю, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Йде дощ, значить, все літо буде дощовим

Сонячна погода обіцяє хорошу погоду до осені

Хороша суниця, поки роса не спала



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Не можна топтати суницю

Не варто кричати і ображати домашніх тварин

Не можна необережно поводитися з вогнем

Не варто допускати негативні думки









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 липня, у народі відзначають день пам'яті преподобного Давида Солунського. Також святкують день чудотворної Тихвінської ікони Божої Матері.Про це пише радіо Максимум ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО9 липня православною церквою вшановується пам'ять преподобного Давида Солунського. Також проводиться святкування чудотворної Тихвінської ікони Божої Матері. У народі 9 липня відзначається Давид Суничник. У цей період люди збирали не тільки ягоди суниці, а й листя, які використовували в медицині.ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ п'ятницю, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇЙде дощ, значить, все літо буде дощовимСонячна погода обіцяє хорошу погоду до осеніХороша суниця, поки роса не спалаЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІНе можна топтати суницюНе варто кричати і ображати домашніх тваринНе можна необережно поводитися з вогнемНе варто допускати негативні думки

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