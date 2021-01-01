Дефіцит йоду в організмі: волинянам розповіли, чим це грозить та як уникнути наслідків
Сьогодні, 18:40
Недостатність йоду в навколишньому середовищі відчувають приблизно 35,2 % населення планети, в Україні - 70 % населення, тобто понад 34 мільйона осіб.
Волинську область відносять до територій з недостатнім вмістом йоду в питній воді, харчових продуктах, що зумовлює виникнення зобу та інших йододефіцитних захворювань серед населення, інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Гострота проблеми зумовлена ще й тим, що в регіонах з йодною недостатністю загальний стан здоров’я населення за багатьма показниками гірший ніж у регіонах, де дефіцит йоду відсутній.
Спектр йододефіцитних захворювань дуже широкий. Найпоширенішим з них є зоб, а найбільш значимим в соціальному плані – порушення репродуктивної функції у жінок і вроджені вади розумових здібностей у дітей. Недостатність йоду зумовлює зниження інтелектуального, освітнього і професійного потенціалу всього населення, що проживає в умовах йодної недостатності , дисгармонійність фізичного розвитку дітей, погіршення репродуктивного здоров’я підлітків і жінок дітородного віку, зниження народжуваності в регіоні і як наслідок погіршення прогнозу економічного розвитку держави.
Йод – один із мікроелементів, який вкрай необхідний організму. Добова його потреба становить 100-200 мікрограмів. За все життя людина споживає близько 3-5 грамів чистого йоду. Недостатність надходження йоду викликає порушення вироблення основних гормонів щитоподібної залози, для яких йод – це головний компонент. Спочатку щитоподібна залоза збільшується у розмірах – формується зоб, а потім розвивається гіпотиреоз – зменшується її гормональна функція.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в регіонах з великим дефіцитом йоду від 1% до 10% населення страждають кретинізмом, до 30% – мають неврологічні порушення та розумову відсталість.
З метою профілактики йододефіцитних станів населення ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» проводить моніторингові лабораторні дослідження кухонної солі, що використовують в організованих колективах, зокрема дитячих та лікувально-профілактичних, на вміст йодату калію. За поточний рік провели біля 50 таких досліджень, відхилень від рекомендованих норм не виявили.
Головним в профілактиці йододефіцитних захворювань є:
споживання йодованої солі до 5 грам щоденно, продуктів моря – морської риби, морської капусти, консервів з морських водоростей (масова профілактика);
використанням лікарських препаратів: антиструміну, полівітамінів з йодом, йодиду калію, йодомарину по призначенню лікаря (індивідуальна профілактика);
забезпеченням дітей в дитячих дошкільних закладах, школах, підлітків, вагітних та мам, що годують груддю препаратами йоду під контролем лікаря (групова профілактика).
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Волинську область відносять до територій з недостатнім вмістом йоду в питній воді, харчових продуктах, що зумовлює виникнення зобу та інших йододефіцитних захворювань серед населення, інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Гострота проблеми зумовлена ще й тим, що в регіонах з йодною недостатністю загальний стан здоров’я населення за багатьма показниками гірший ніж у регіонах, де дефіцит йоду відсутній.
Спектр йододефіцитних захворювань дуже широкий. Найпоширенішим з них є зоб, а найбільш значимим в соціальному плані – порушення репродуктивної функції у жінок і вроджені вади розумових здібностей у дітей. Недостатність йоду зумовлює зниження інтелектуального, освітнього і професійного потенціалу всього населення, що проживає в умовах йодної недостатності , дисгармонійність фізичного розвитку дітей, погіршення репродуктивного здоров’я підлітків і жінок дітородного віку, зниження народжуваності в регіоні і як наслідок погіршення прогнозу економічного розвитку держави.
Йод – один із мікроелементів, який вкрай необхідний організму. Добова його потреба становить 100-200 мікрограмів. За все життя людина споживає близько 3-5 грамів чистого йоду. Недостатність надходження йоду викликає порушення вироблення основних гормонів щитоподібної залози, для яких йод – це головний компонент. Спочатку щитоподібна залоза збільшується у розмірах – формується зоб, а потім розвивається гіпотиреоз – зменшується її гормональна функція.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в регіонах з великим дефіцитом йоду від 1% до 10% населення страждають кретинізмом, до 30% – мають неврологічні порушення та розумову відсталість.
З метою профілактики йододефіцитних станів населення ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» проводить моніторингові лабораторні дослідження кухонної солі, що використовують в організованих колективах, зокрема дитячих та лікувально-профілактичних, на вміст йодату калію. За поточний рік провели біля 50 таких досліджень, відхилень від рекомендованих норм не виявили.
Головним в профілактиці йододефіцитних захворювань є:
споживання йодованої солі до 5 грам щоденно, продуктів моря – морської риби, морської капусти, консервів з морських водоростей (масова профілактика);
використанням лікарських препаратів: антиструміну, полівітамінів з йодом, йодиду калію, йодомарину по призначенню лікаря (індивідуальна профілактика);
забезпеченням дітей в дитячих дошкільних закладах, школах, підлітків, вагітних та мам, що годують груддю препаратами йоду під контролем лікаря (групова профілактика).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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