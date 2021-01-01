Дефіцит йоду в організмі: волинянам розповіли, чим це грозить та як уникнути наслідків

Недостатність йоду в навколишньому середовищі відчувають приблизно 35,2 % населення планети, в Україні - 70 % населення, тобто понад 34 мільйона осіб.Волинську область відносять до територій з недостатнім вмістом йоду в питній воді, харчових продуктах, що зумовлює виникнення зобу та інших йододефіцитних захворювань серед населення, інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Гострота проблеми зумовлена ще й тим, що в регіонах з йодною недостатністю загальний стан здоров’я населення за багатьма показниками гірший ніж у регіонах, де дефіцит йоду відсутній.Спектр йододефіцитних захворювань дуже широкий. Найпоширенішим з них є зоб, а найбільш значимим в соціальному плані – порушення репродуктивної функції у жінок і вроджені вади розумових здібностей у дітей. Недостатність йоду зумовлює зниження інтелектуального, освітнього і професійного потенціалу всього населення, що проживає в умовах йодної недостатності , дисгармонійність фізичного розвитку дітей, погіршення репродуктивного здоров’я підлітків і жінок дітородного віку, зниження народжуваності в регіоні і як наслідок погіршення прогнозу економічного розвитку держави.Йод – один із мікроелементів, який вкрай необхідний організму. Добова його потреба становить 100-200 мікрограмів. За все життя людина споживає близько 3-5 грамів чистого йоду. Недостатність надходження йоду викликає порушення вироблення основних гормонів щитоподібної залози, для яких йод – це головний компонент. Спочатку щитоподібна залоза збільшується у розмірах – формується зоб, а потім розвивається гіпотиреоз – зменшується її гормональна функція.За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в регіонах з великим дефіцитом йоду від 1% до 10% населення страждають кретинізмом, до 30% – мають неврологічні порушення та розумову відсталість.З метою профілактики йододефіцитних станів населення ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» проводить моніторингові лабораторні дослідження кухонної солі, що використовують в організованих колективах, зокрема дитячих та лікувально-профілактичних, на вміст йодату калію. За поточний рік провели біля 50 таких досліджень, відхилень від рекомендованих норм не виявили.споживання йодованої солі до 5 грам щоденно, продуктів моря – морської риби, морської капусти, консервів з морських водоростей (масова профілактика);використанням лікарських препаратів: антиструміну, полівітамінів з йодом, йодиду калію, йодомарину по призначенню лікаря (індивідуальна профілактика);забезпеченням дітей в дитячих дошкільних закладах, школах, підлітків, вагітних та мам, що годують груддю препаратами йоду під контролем лікаря (групова профілактика).