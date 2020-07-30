5-річного волинянина вдарило струмом, дитина – у лікарні





Про це



8 липня в другій половини дня у селі Бужани маленький хлопчик отримав ураження струмом під час того, як батько ремонтував комбайн.



На місце події викликали швидку, яка надавала першу медичну допомогу.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», вчора до медиків швидкої надійшов виклик про те, що батька і його малолітнього сина вдарило струмом. Медикам розповіли, що батько займався зварювальними роботами біля комбайна, в результаті чого батько і дитина отримали ураження струмом. На щастя, на момент приїзду медиків обоє постраждалих були у свідомості. Їх швидкою госпіталізували до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 5-річного хлопчика вдарило струмом. Дитину госпіталізували до лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.8 липня в другій половини дня у селі Бужани маленький хлопчик отримав ураження струмом під час того, як батько ремонтував комбайн.На місце події викликали швидку, яка надавала першу медичну допомогу.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», вчора до медиків швидкої надійшов виклик про те, що батька і його малолітнього сина вдарило струмом. Медикам розповіли, що батько займався зварювальними роботами біля комбайна, в результаті чого батько і дитина отримали ураження струмом. На щастя, на момент приїзду медиків обоє постраждалих були у свідомості. Їх швидкою госпіталізували до лікарні.

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