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5-річного волинянина вдарило струмом, дитина – у лікарні

5-річного волинянина вдарило струмом, дитина – у лікарні
На Волині 5-річного хлопчика вдарило струмом. Дитину госпіталізували до лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

8 липня в другій половини дня у селі Бужани маленький хлопчик отримав ураження струмом під час того, як батько ремонтував комбайн.

На місце події викликали швидку, яка надавала першу медичну допомогу.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», вчора до медиків швидкої надійшов виклик про те, що батька і його малолітнього сина вдарило струмом. Медикам розповіли, що батько займався зварювальними роботами біля комбайна, в результаті чого батько і дитина отримали ураження струмом. На щастя, на момент приїзду медиків обоє постраждалих були у свідомості. Їх швидкою госпіталізували до лікарні.

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Теги: дитина, струм
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