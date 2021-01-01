Одна смерть і 11 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 липня

На Волині за попередню добу зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.Також за добу:- Одужало (осіб) – 28,- Летальних випадків (осіб) – 1 (Луцька ТГ Луцького району).Зробили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 325,методом ІФА (осіб) – 219,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 425.Діючі активні випадки на сьогодні — 137, що становить 13,3 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 219 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),- одужало ( осіб) – 60 881 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3572),- летальних випадків (осіб) –1 201 (з них медичних працівників – 29).Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 3Рожищенська ТГ – 1Володимир-Волинська ТГ – 4Іваничівська ТГ – 2Ковельська ТГ – 1