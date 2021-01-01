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Одна смерть і 11 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 липня

Одна смерть і 11 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 липня
На Волині за попередню добу зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 28,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Луцька ТГ Луцького району).

Зробили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 325,
методом ІФА (осіб) – 219,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 425.

Діючі активні випадки на сьогодні — 137, що становить 13,3 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 219 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужало ( осіб) – 60 881 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3572),
- летальних випадків (осіб) –1 201 (з них медичних працівників – 29).

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 4 хворих:

Луцька ТГ – 3
Рожищенська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 6 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 4
Іваничівська ТГ – 2

Ковельський район – 1 хворий:

Ковельська ТГ – 1

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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