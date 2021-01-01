Одна смерть і 11 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 липня
Сьогодні, 09:22
На Волині за попередню добу зареєстрували 11 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 28,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Луцька ТГ Луцького району).
Зробили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 325,
методом ІФА (осіб) – 219,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 425.
Діючі активні випадки на сьогодні — 137, що становить 13,3 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 219 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужало ( осіб) – 60 881 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3572),
- летальних випадків (осіб) –1 201 (з них медичних працівників – 29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 3
Рожищенська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 6 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 4
Іваничівська ТГ – 2
Ковельський район – 1 хворий:
Ковельська ТГ – 1
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Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 28,
- Летальних випадків (осіб) – 1 (Луцька ТГ Луцького району).
Зробили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 325,
методом ІФА (осіб) – 219,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 425.
Діючі активні випадки на сьогодні — 137, що становить 13,3 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 219 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужало ( осіб) – 60 881 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3572),
- летальних випадків (осіб) –1 201 (з них медичних працівників – 29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 3
Рожищенська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 6 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 4
Іваничівська ТГ – 2
Ковельський район – 1 хворий:
Ковельська ТГ – 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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