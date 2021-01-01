У Греції під час відпочинку втопилася суддя з України
Сьогодні, 09:50
У Греції під час відпочинку на 49 році життя загинула суддя з Черкаської області. Жінка пішла купатися і потонула.
Про це повідомили в пресслужбі Смілянського районного суду області, - пише ТСН.
“Обірвалося життя Кирилюк Наталії Анатоліївни. Її життєвий шлях — це зразок людської гідності, добропорядності, професіоналізму, уміння працювати й бажання допомагати. У пам’яті суддів та працівників Смілянського міськрайоного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом”, — підкреслили в пресслужбі районного суду.
Посаду судді жінка обіймала від 2009 року. Працювала в Донецьку, проте згодом її перевели до Смілянського міськрайонного суду.
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Про це повідомили в пресслужбі Смілянського районного суду області, - пише ТСН.
“Обірвалося життя Кирилюк Наталії Анатоліївни. Її життєвий шлях — це зразок людської гідності, добропорядності, професіоналізму, уміння працювати й бажання допомагати. У пам’яті суддів та працівників Смілянського міськрайоного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом”, — підкреслили в пресслужбі районного суду.
Посаду судді жінка обіймала від 2009 року. Працювала в Донецьку, проте згодом її перевели до Смілянського міськрайонного суду.
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