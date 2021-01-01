вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Греції під час відпочинку втопилася суддя з України

У Греції під час відпочинку втопилася суддя з України
У Греції під час відпочинку на 49 році життя загинула суддя з Черкаської області. Жінка пішла купатися і потонула.

Про це повідомили в пресслужбі Смілянського районного суду області, - пише ТСН.

“Обірвалося життя Кирилюк Наталії Анатоліївни. Її життєвий шлях — це зразок людської гідності, добропорядності, професіоналізму, уміння працювати й бажання допомагати. У пам’яті суддів та працівників Смілянського міськрайоного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом”, — підкреслили в пресслужбі районного суду.

Посаду судді жінка обіймала від 2009 року. Працювала в Донецьку, проте згодом її перевели до Смілянського міськрайонного суду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Греція, суддя, утоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні спортсмени з Волині здобули 2 медалі на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 10:02
У Греції під час відпочинку втопилася суддя з України
Сьогодні, 09:50
9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:43
5-річного волинянина вдарило струмом, дитина – у лікарні
Сьогодні, 09:29
Одна смерть і 11 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 липня
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
У ставку на Волині втопився чоловік У ставку на Волині втопився чоловік
08 липень, 09:40
У річці Стохід втопився чоловік У річці Стохід втопився чоловік
06 липень, 18:01
Як урятувати потопельника: поради волинського лікаря Як урятувати потопельника: поради волинського лікаря
04 липень, 12:10
Хотів переплисти ставок: на Волині втопився чоловік Хотів переплисти ставок: на Волині втопився чоловік
29 червень, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні спортсмени з Волині здобули 2 медалі на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 10:02
 0
У Греції під час відпочинку втопилася суддя з України
Сьогодні, 09:50
 0
9 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:43
 0
5-річного волинянина вдарило струмом, дитина – у лікарні
Сьогодні, 09:29
 0
Одна смерть і 11 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 липня
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8