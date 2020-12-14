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Нібито працівники банку видурили в двох волинянок 40 000 гривень

Нібито працівники банку видурили в двох волинянок 40 000 гривень
8 липня ошуканими псевдо банківськими працівниками залишились двоє ковельчан.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

У телефонному режимі спритники представилися працівниками служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволоділи грошовими коштами 28-річної дівчини у сумі майже 20 тисяч гривень, та пенсіонерки - у сумі 20300 гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

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Теги: шахрайство, гроші
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