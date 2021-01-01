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У Прилуцькому відгуляють день села. ПРОГРАМА

У Прилуцькому відгуляють день села. ПРОГРАМА
12 липня о 15.00 на території Будинку культури села Прилуцьке відбудеться свято села.

Про це повідомляють на сайті Луцькради.

У концерті під назвою «Петра і Павла - святковая днина, веселись, Прилуцька родино!» відбудуться виступи учасників творчих аматорських колективів Прилуцького будинку культури (вокальний гурт «Перевесло», сімейний вокальний ансамбль «Дзвони», чоловічий квартет «Жайвір»). До участі у концертній програмі запрошені - вокальний гурт «НотаНео» (КМЦ «Красне»), Уляна Томчук та Олександра Голощук (солісти народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка» Палацу культури міста Луцька).

Учасники театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька для юних глядачів представлять виставу-гру «Клоунські витівки».

Яскравим доповненням до свята стануть конкурси та вікторини для дітей, майстер-класи з ліплення виробів з глини, розпису печива, виготовлення ляльки-мотанки, соломоплетіння та аквагриму.

У рамках заходу відбудеться виставка-ярмарок виробів майстрів народної творчості села Прилуцьке.
У Прилуцькому відгуляють день села. ПРОГРАМА

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Теги: день села, Прилуцьке
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