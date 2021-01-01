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У громаді на Волині виплатять компенсації людям, у будинках яких позривало дахи під час негоди

У громаді на Волині виплатять компенсації людям, у будинках яких позривало дахи під час негоди
У зв'язку із буревієм, який пройшов 1 липня і завдав чимало збитків у громаді, при Володимир-Волинській міській раді створили комісію, яка, реагуючи на звернення громадян, обстежує житлові будинки, котрі постраждали від негоди, визначає обсяг матеріальних збитків.

Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

Комісія, до складу якої увійшли керівники управління інфраструктури, управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів, комунальних підприємств, місцевого відділу УДСНС, соціального інспектора та старости сіл, обстежила 9 житлових приватних та багатоквартирних будинків у Володимирі-Волинському, селах Заріччя та Федорівка. В одному будинку не провели обстеження через відсутність заявника.

Зокрема, пошкоджені будинки обстежили на вулицях Лобачинській, Набережній та Стемковського у селі Заріччя, на Володимирській і Лесі Українки у селі Федорівка, а також на Степана Бандери, Луцькій та Кальнишевського у Володимирі-Волинському.

Під час обстеження виявили пошкодження покрівель даху будинків та господарських споруд, металевої огорожі, руйнування фронтону. Комісія рекомендувала усім власникам житлових будинків і квартир звернутись із заявою в територіальний підрозділ ЦНАПу у селі Заріччя або ж у ЦНАП Володимира-Волинського за наданням одноразової грошової допомоги з міського бюджету, додавши відповідні підтверджувальні документи.
У громаді на Волині виплатять компенсації людям, у будинках яких позривало дахи під час негоди
У громаді на Волині виплатять компенсації людям, у будинках яких позривало дахи під час негоди
У громаді на Волині виплатять компенсації людям, у будинках яких позривало дахи під час негоди
У громаді на Волині виплатять компенсації людям, у будинках яких позривало дахи під час негоди
У громаді на Волині виплатять компенсації людям, у будинках яких позривало дахи під час негоди

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Теги: негода, компенсації
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