В Івано-Франківській області трьох дітей покусали змії: усі постраждалі – у реанімації
Сьогодні, 10:22
В Івано-Франківській області у четвер, 8 липня, трьох неповнолітніх вкусили змії.
Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Так, 8 липня о 20:45 поступило повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що до них було доставили 16-річного жителя села Казанів Коломийського р-ну з діагнозом «Анафілактичний шок внаслідок укусу змії». Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
Того ж дня в лікарню поступила 12-річна жителька міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, яку в с. Осмолода Перегінської ТГ вкусила змія за праву руку. Постраждала перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
А в селі Кінчаки Івано-Франківського району на дитячій площадці укусила змія жителя с. Кінчаки, 2005 р.н. Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
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Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Так, 8 липня о 20:45 поступило повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що до них було доставили 16-річного жителя села Казанів Коломийського р-ну з діагнозом «Анафілактичний шок внаслідок укусу змії». Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
Того ж дня в лікарню поступила 12-річна жителька міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, яку в с. Осмолода Перегінської ТГ вкусила змія за праву руку. Постраждала перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
А в селі Кінчаки Івано-Франківського району на дитячій площадці укусила змія жителя с. Кінчаки, 2005 р.н. Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
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