вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині дали по 10 тисяч випускникам, які найкраще склали ЗНО

У місті на Волині дали по 10 тисяч випускникам, які найкраще склали ЗНО
У Володимирі-Волинському випускникам шкіл, які отримали найкращі результати під час ЗНО, вручили грошові премії.

Відзначили випускників на черговій сесії міської ради 9 липня, пише Район.Володимир-Волинський.

Відтак по 10 тисяч гривень винагороди отримали випускники Максим Ярош, Ольга Рарата, Назарій Цап, Софія Станько, Вікторія Шаран.

До слова, цьогоріч найбільший бал, який отримали володимирські випускники під час ЗНО, склав 199 балів.

200 балів на ЗНО у Володимир-Волинській громаді не набрав жоден випускник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині чоловік за залицяння до дівчини зарізав товариша
Сьогодні, 01:13
У місті на Волині дали по 10 тисяч випускникам, які найкраще склали ЗНО
Сьогодні, 00:15
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО
09 липень, 23:25
На Волині працівники міськради спіймали на гарячому нелегальних видобувачів піску. ВІДЕО
09 липень, 22:44
Схожі новини
Нібито працівники банку видурили в двох волинянок 40 000 гривень Нібито працівники банку видурили в двох волинянок 40 000 гривень
09 липень, 19:40
Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла Родини військових із Луцька отримають гроші на купівлю житла
08 липень, 20:12
У селі на Волині люди уже понад 20 років чекають гроші за майнові паї. ВІДЕО У селі на Волині люди уже понад 20 років чекають гроші за майнові паї. ВІДЕО
08 липень, 14:18
Сьогодні відбудеться додаткова сесія ЗНО з математики Сьогодні відбудеться додаткова сесія ЗНО з математики
07 липень, 03:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині чоловік за залицяння до дівчини зарізав товариша
Сьогодні, 01:13
 0
У місті на Волині дали по 10 тисяч випускникам, які найкраще склали ЗНО
Сьогодні, 00:15
 0
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО
09 липень, 23:25
 0
На Волині працівники міськради спіймали на гарячому нелегальних видобувачів піску. ВІДЕО
09 липень, 22:44
 0
Медіа
відео
1/8