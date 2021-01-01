У місті на Волині дали по 10 тисяч випускникам, які найкраще склали ЗНО





Відзначили випускників на черговій сесії міської ради 9 липня, пише



Відтак по 10 тисяч гривень винагороди отримали випускники Максим Ярош, Ольга Рарата, Назарій Цап, Софія Станько, Вікторія Шаран.



До слова, цьогоріч найбільший бал, який отримали володимирські випускники під час ЗНО, склав 199 балів.



200 балів на ЗНО у Володимир-Волинській громаді не набрав жоден випускник.

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