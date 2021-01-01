У місті на Волині дали по 10 тисяч випускникам, які найкраще склали ЗНО
Сьогодні, 00:15
У Володимирі-Волинському випускникам шкіл, які отримали найкращі результати під час ЗНО, вручили грошові премії.
Відзначили випускників на черговій сесії міської ради 9 липня, пише Район.Володимир-Волинський.
Відтак по 10 тисяч гривень винагороди отримали випускники Максим Ярош, Ольга Рарата, Назарій Цап, Софія Станько, Вікторія Шаран.
До слова, цьогоріч найбільший бал, який отримали володимирські випускники під час ЗНО, склав 199 балів.
200 балів на ЗНО у Володимир-Волинській громаді не набрав жоден випускник.
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Відзначили випускників на черговій сесії міської ради 9 липня, пише Район.Володимир-Волинський.
Відтак по 10 тисяч гривень винагороди отримали випускники Максим Ярош, Ольга Рарата, Назарій Цап, Софія Станько, Вікторія Шаран.
До слова, цьогоріч найбільший бал, який отримали володимирські випускники під час ЗНО, склав 199 балів.
200 балів на ЗНО у Володимир-Волинській громаді не набрав жоден випускник.
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