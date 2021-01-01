У Ковелі в ставку втопився 46-річний чоловік





Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.



Трагедія сталась 8 липня о 22:34. Тіло загиблого підняли зі ставка працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У штучному ставку на дачному масиві «Дружба» в Ковелі під час купання втопився 46-річний чоловік.Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.Трагедія сталась 8 липня о 22:34. Тіло загиблого підняли зі ставка працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію