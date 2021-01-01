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У Ковелі в ставку втопився 46-річний чоловік

У Ковелі в ставку втопився 46-річний чоловік
У штучному ставку на дачному масиві «Дружба» в Ковелі під час купання втопився 46-річний чоловік.

Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.

Трагедія сталась 8 липня о 22:34. Тіло загиблого підняли зі ставка працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля.

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Теги: утоплення, чоловік, Ковель
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