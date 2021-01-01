На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж.
Так, 8 липня горіла господарська будівля у селі Чевель Старовижівської об'єднаної територіальної громади, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
О 15:25 пожежу локалізували, а о 16:00 ліквідували рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони с. Дубечне. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Того ж дня о 17:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Озерце Горохівської міської громади – горіла дерев’яна господарська споруда. Причину пожежі встановлюють.
А о 20:22 в селі Хорлупи Підгайцівської сільської громади Луцького району виникло загорання сміття на площі – 50 м кв. Горіння ліквідували. Імовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Так, 8 липня горіла господарська будівля у селі Чевель Старовижівської об'єднаної територіальної громади, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
О 15:25 пожежу локалізували, а о 16:00 ліквідували рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони с. Дубечне. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Того ж дня о 17:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Озерце Горохівської міської громади – горіла дерев’яна господарська споруда. Причину пожежі встановлюють.
А о 20:22 в селі Хорлупи Підгайцівської сільської громади Луцького району виникло загорання сміття на площі – 50 м кв. Горіння ліквідували. Імовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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