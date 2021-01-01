Як правильно обрати рибу: поради луцького експерта. ВІДЕО

Олексій Романюк розповів, як правильно вибирати морепродукти, щоб вони приносили лише користь.



Чоловік разом із партнерами спеціалізується на продажі саме такого товару, тому про його свіжість знає усе, пише



“Якщо купуєте охолоджену рибу – перевіряйте, чи немає на ній жовтого кольору. Зверніть увагу на зябра, вони мають бути яскраво-червоного кольору. Якщо ж зябра сірі – то рибка, скоріш за все, вже довго лежить на прилавку. Також показником є луска: вона має важко відділятися від тушки, в інакшому разі продукт вже зіпсований”, – каже Олексій Романюк.



У свіжомороженої риби також не має бути жовтого відтінку, а плавники та хвіст обов’язково мають бути цілими.



“Щоб розпізнати, чи риба не була переморожена – натисніть на неї. Якщо вона швидко повернеться у свою форму, то продукт свіжий. Якщо вм’ятина залишається, є якісь подряпини – краще таку рибину не брати”, – радить експерт.



Він також наголошує: найкраще купувати свіжоморожену рибу.



“Розморожувати рибу найкраще вдома на верхній полиці холодильника від 0 до 3 градусів тепла. Якщо такої можливості немає – наберіть холодної води, льодяної і розморозити рибу. У жодному разі не при кімнатній температурі”, – наголошує Олексій Романюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рибний експертрозповів, як правильно вибирати морепродукти, щоб вони приносили лише користь.Чоловік разом із партнерами спеціалізується на продажі саме такого товару, тому про його свіжість знає усе, пише 12 канал “Якщо купуєте охолоджену рибу – перевіряйте, чи немає на ній жовтого кольору. Зверніть увагу на зябра, вони мають бути яскраво-червоного кольору. Якщо ж зябра сірі – то рибка, скоріш за все, вже довго лежить на прилавку. Також показником є луска: вона має важко відділятися від тушки, в інакшому разі продукт вже зіпсований”, – каже Олексій Романюк.У свіжомороженої риби також не має бути жовтого відтінку, а плавники та хвіст обов’язково мають бути цілими.“Щоб розпізнати, чи риба не була переморожена – натисніть на неї. Якщо вона швидко повернеться у свою форму, то продукт свіжий. Якщо вм’ятина залишається, є якісь подряпини – краще таку рибину не брати”, – радить експерт.Він також наголошує: найкраще купувати свіжоморожену рибу.“Розморожувати рибу найкраще вдома на верхній полиці холодильника від 0 до 3 градусів тепла. Якщо такої можливості немає – наберіть холодної води, льодяної і розморозити рибу. У жодному разі не при кімнатній температурі”, – наголошує Олексій Романюк.

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