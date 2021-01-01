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У Луцьку на річці Стир врятували пенсіонера і підлітка

У Луцьку на річці Стир врятували пенсіонера і підлітка
Цими днями матроси-рятувальники, які працюють на комунальному пляжі на річці Стир у Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку, врятували двох людей.

Так, 8 липня, чоловік літнього віку пішов купатися у нетверезому стані. У воді тіло чоловіка звели судоми, тож рятувальники вирушили до потерпілого на човні й доправили його до берега, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.

А 7 липня матроси-рятувальники надали першу долікарську допомогу підлітку – всупереч забороні хлопець пірнув з причалу для прогулянкового катера й травмувався.

У Луцьку на річці Стир врятували пенсіонера і підлітка

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Теги: порятунок, Стир
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