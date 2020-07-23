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Операція «Мак»: у Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви

Операція «Мак»: у Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви
Майже 2000 кущів маку виявили на присадибних ділянках людей поліцейські офіцери громади Ковельського районного управління поліції.

Так, під час проведення операції «Мак» 8 липня поліцейські на земельній ділянці жительки села Кашівка виявили та вилучили 915 стебел маку снотворного, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Цього ж дня у мешканки села Козлиничі вилучили 880 рослин маку.

Вилучені рослини направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Операція «Мак»: у Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви
Операція «Мак»: у Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви

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Теги: мак, Волинь, вилучення
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