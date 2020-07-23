Операція «Мак»: у Ковельському районі поліцейські вилучили незаконні посіви





Так, під час проведення операції «Мак» 8 липня поліцейські на земельній ділянці жительки села Кашівка виявили та вилучили 915 стебел маку снотворного, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Цього ж дня у мешканки села Козлиничі вилучили 880 рослин маку.



Вилучені рослини направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 2000 кущів маку виявили на присадибних ділянках людей поліцейські офіцери громади Ковельського районного управління поліції.Так, під час проведення операції «Мак» 8 липня поліцейські на земельній ділянці жительки села Кашівка виявили та вилучили 915 стебел маку снотворного, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Цього ж дня у мешканки села Козлиничі вилучили 880 рослин маку.Вилучені рослини направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію