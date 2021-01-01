В Україні може виникнути дефіцит вживаних авто з Європи на дизелі





Про це повідомляє



Зазначають, що причиною цього є поява підвищеного попиту на такі машини в Німеччині. Уся справа в тому, що Німеччина - найбільший автомобільний ринок Європи, і будь-які зміни у ньому можуть безпосередньо позначитися на Україні.



Так, німецькі ЗМІ повідомляють, що останнім часом на їхньому ринку склалася парадоксальна ситуація: зростає продаж нових електромобілів, а ось на вторинному ринку спостерігають протилежну картину - в тренді зараз “брудні” машини.



Справа в тому, що середньостатистичний німецький покупець насправді далекий від концепції електромобілів. Не дивлячись на різні субсидії і пільги, покупка нового електромобіля - дороге задоволення для жителя Німеччини. Крім того, не варто забувати про так званий економічний неспокій, викликаний панікою навколо коронавірусу. Іншими словами, левова частка німців не готова спустошити свої кишені або навіть брати кредит на придбання "зеленої" машини - зараз споживачі зацікавлені в простих економічних рішеннях для далеких поїздок, якими і є дизельні авто з пробігом.



Це ж підтверджують і цифри: за даними уряду Німеччини, за останній місяць попит на вживані авто збільшився в країні в 4,5 рази! У той же час видання focus.de повідомляє, що інтерес до дизельних машин в інтернет виріс на 19 %, цю ж тенденцію фіксує і популярний майданчик з продажу авто mobile.de - поряд з дизелями, за його даними, зростання популярності спостерігають серед автомобілів середнього класу в цілому і в сегменті спорткарів.



Високий попит, зрозуміло, також впливає на зростання цін. В середньому вартість старих авто в Німеччині зросла на 13% в порівнянні з червнем 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українській "вторинці" може виникнути дефіцит дизельних автомобілів, які імпортують з Європи.Про це повідомляє Autoportal Зазначають, що причиною цього є поява підвищеного попиту на такі машини в Німеччині. Уся справа в тому, що Німеччина - найбільший автомобільний ринок Європи, і будь-які зміни у ньому можуть безпосередньо позначитися на Україні.Так, німецькі ЗМІ повідомляють, що останнім часом на їхньому ринку склалася парадоксальна ситуація: зростає продаж нових електромобілів, а ось на вторинному ринку спостерігають протилежну картину - в тренді зараз “брудні” машини.Справа в тому, що середньостатистичний німецький покупець насправді далекий від концепції електромобілів. Не дивлячись на різні субсидії і пільги, покупка нового електромобіля - дороге задоволення для жителя Німеччини. Крім того, не варто забувати про так званий економічний неспокій, викликаний панікою навколо коронавірусу. Іншими словами, левова частка німців не готова спустошити свої кишені або навіть брати кредит на придбання "зеленої" машини - зараз споживачі зацікавлені в простих економічних рішеннях для далеких поїздок, якими і є дизельні авто з пробігом.Це ж підтверджують і цифри: за даними уряду Німеччини, за останній місяць попит на вживані авто збільшився в країні в 4,5 рази! У той же час видання focus.de повідомляє, що інтерес до дизельних машин в інтернет виріс на 19 %, цю ж тенденцію фіксує і популярний майданчик з продажу авто mobile.de - поряд з дизелями, за його даними, зростання популярності спостерігають серед автомобілів середнього класу в цілому і в сегменті спорткарів.Високий попит, зрозуміло, також впливає на зростання цін. В середньому вартість старих авто в Німеччині зросла на 13% в порівнянні з червнем 2020 року.

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