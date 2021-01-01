вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО

У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО
На вулиці Глушець у Луцьку водій мотоцикла врізався у легковик.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Ймовірно, ДТП трапилась через ненадання переваги у русі. В результаті зіткнення постраждав водій мотоцикла, його госпіталізувала «швидка».

На місці працює поліція, подробиці – згодом.
У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО
У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рованцях – аварія з потерпілими
Сьогодні, 12:04
Трагічно загинув лікар-анестезіолог з Волині
Сьогодні, 11:57
У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 11:37
В Україні може виникнути дефіцит вживаних авто з Європи на дизелі
Сьогодні, 11:32
У Луцьку на річці Стир врятували пенсіонера і підлітка
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Водій, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся умовним Водій, який на смерть збив чоловіка у Луцьку, відбувся умовним
13 червень, 17:43
У Луцьку в Старому місті зіткнулися дві автівки У Луцьку в Старому місті зіткнулися дві автівки
13 травень, 09:11
У Луцьку зіткнулися дві вантажівки У Луцьку зіткнулися дві вантажівки
22 квітень, 16:07
У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі
08 квітень, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин
Сьогодні, 13:01
 0
У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
 0
Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили
Сьогодні, 12:30
 0
У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:12
 0
У Рованцях – аварія з потерпілими
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8