У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО





Про це



Ймовірно, ДТП трапилась через ненадання переваги у русі. В результаті зіткнення постраждав водій мотоцикла, його госпіталізувала «швидка».



На місці працює поліція, подробиці – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Глушець у Луцьку водій мотоцикла врізався у легковик.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Ймовірно, ДТП трапилась через ненадання переваги у русі. В результаті зіткнення постраждав водій мотоцикла, його госпіталізувала «швидка».На місці працює поліція, подробиці – згодом.

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