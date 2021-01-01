У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 11:37
На вулиці Глушець у Луцьку водій мотоцикла врізався у легковик.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Ймовірно, ДТП трапилась через ненадання переваги у русі. В результаті зіткнення постраждав водій мотоцикла, його госпіталізувала «швидка».
На місці працює поліція, подробиці – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Ймовірно, ДТП трапилась через ненадання переваги у русі. В результаті зіткнення постраждав водій мотоцикла, його госпіталізувала «швидка».
На місці працює поліція, подробиці – згодом.
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