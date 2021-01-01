вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Трагічно загинув лікар-анестезіолог з Волині

Трагічно загинув лікар-анестезіолог з Волині
Трагічно загинув лікар-анестезіолог відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії пологового будинку МТМО Олександр Сергійович Бакай.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Після закінчення Львівського державного медичного університету молодим фахівцем він розпочав свою професійну діяльність у пологовому будинку Ковельського МТМО, де й працював упродовж 20 років.

"Він був високопрофесійним спеціалістом, талановитим лікарем, який врятував сотні життів. Усі, хто знав та працював поряд з Олександром Сергійовичем, завжди пам’ятатимуть його доброю і щирою людиною, який вмів допомогти і підтримати, вислухати і порадити, знайти потрібні слова і прийняти правильне рішення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють Волинські новини, лікар загинув 8 липня під час купання в ставку на дачному масиві «Дружба» в Ковелі.

Інформаційне агентство ВолиньPost, адміністрація та колектив Ковельського МТМО висловлюють найщиріші співчуття родині загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, лікар, МТМО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:12
У Рованцях – аварія з потерпілими
Сьогодні, 12:04
Трагічно загинув лікар-анестезіолог з Волині
Сьогодні, 11:57
У Луцьку – аварія за участі легковика і мотоцикла, є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 11:37
В Україні може виникнути дефіцит вживаних авто з Європи на дизелі
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Помер луцький лікар-анестезіолог Помер луцький лікар-анестезіолог
01 липень, 09:42
На Волині від ускладнень Covid-19 помер лікар На Волині від ускладнень Covid-19 помер лікар
27 квітень, 13:59
На Волині від ускладнень коронавірусу померла лікарка-гінеколог На Волині від ускладнень коронавірусу померла лікарка-гінеколог
24 квітень, 11:04
Помер лікар-анестезіолог з Волині Помер лікар-анестезіолог з Волині
06 березень, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин
Сьогодні, 13:01
 0
У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
 0
Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили
Сьогодні, 12:30
 0
У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:12
 0
У Рованцях – аварія з потерпілими
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8