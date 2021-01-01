Трагічно загинув лікар-анестезіолог з Волині

Олександр Сергійович Бакай.



Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.



Після закінчення Львівського державного медичного університету молодим фахівцем він розпочав свою професійну діяльність у пологовому будинку Ковельського МТМО, де й працював упродовж 20 років.



"Він був високопрофесійним спеціалістом, талановитим лікарем, який врятував сотні життів. Усі, хто знав та працював поряд з Олександром Сергійовичем, завжди пам’ятатимуть його доброю і щирою людиною, який вмів допомогти і підтримати, вислухати і порадити, знайти потрібні слова і прийняти правильне рішення", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляють



Інформаційне агентство ВолиньPost, адміністрація та колектив Ковельського МТМО висловлюють найщиріші співчуття родині загиблого.



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