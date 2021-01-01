У Рованцях – аварія з потерпілими





Як повідомили Інформаційному агентству



Як зазначили у коментарі ІА Волинські Новини у «Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», "швидкою" жінку у дуже важкому стані госпіталізували у Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждала була у комі. Попередньо лікарі діагностували черепно-мозкову травму, травму грудної клітки, переломи ребер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці на перехресті зіткнулися дві автівки. Водійку Fiat госпіталізували.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції Волині, автопригода сталася вранці 9 липня на вулиці Тополева біля «Чевермето» у селі Рованці. Зіткнулися Mercedes та Fiat. Постраждав водій Fiat. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.Як зазначили у коментарі ІА Волинські Новини у «Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», "швидкою" жінку у дуже важкому стані госпіталізували у Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждала була у комі. Попередньо лікарі діагностували черепно-мозкову травму, травму грудної клітки, переломи ребер.

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