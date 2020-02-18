вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри

У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
13 липня на базі Лищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження на рак шкіри.

Про це інформує Фонд боротьби з раком у фейсбуці.

Обстеження здійснюватимуть спеціалістки "Oksana Korotka aesthetic medical center". Огляд є повністю безкоштовним.

Початок - 10:00.
Телефон для довідок та запису: 0950133192

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак, медицина, обстеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили
Сьогодні, 12:30
У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:12
У Рованцях – аварія з потерпілими
Сьогодні, 12:04
Трагічно загинув лікар-анестезіолог з Волині
Сьогодні, 11:57
Схожі новини
У селі під Луцьком жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак У селі під Луцьком жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
18 лютий, 2020, 16:40
Єдині в Україні: як лікарі на Волині силами благодійників запобігають смерті від раку. РЕЗУЛЬТАТИ Єдині в Україні: як лікарі на Волині силами благодійників запобігають смерті від раку. РЕЗУЛЬТАТИ
06 липень, 16:31
Жителів Нововолинська безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри Жителів Нововолинська безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
05 липень, 11:25
У селі Забороль безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри У селі Забороль безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
30 червень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин
Сьогодні, 13:01
 0
У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
 0
Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили
Сьогодні, 12:30
 0
У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:12
 0
У Рованцях – аварія з потерпілими
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8