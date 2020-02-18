У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри





Про це інформує Фонд боротьби з раком у фейсбуці.



Обстеження здійснюватимуть спеціалістки "Oksana Korotka aesthetic medical center". Огляд є повністю безкоштовним.



Початок - 10:00.

Телефон для довідок та запису: 0950133192

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 липня на базі Лищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження на рак шкіри.Про це інформує Фонд боротьби з раком у фейсбуці.Обстеження здійснюватимуть спеціалістки "Oksana Korotka aesthetic medical center". Огляд є повністю безкоштовним.Початок - 10:00.Телефон для довідок та запису: 0950133192

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