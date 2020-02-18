У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:12
13 липня на базі Лищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження на рак шкіри.
Про це інформує Фонд боротьби з раком у фейсбуці.
Обстеження здійснюватимуть спеціалістки "Oksana Korotka aesthetic medical center". Огляд є повністю безкоштовним.
Початок - 10:00.
Телефон для довідок та запису: 0950133192
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Фонд боротьби з раком у фейсбуці.
Обстеження здійснюватимуть спеціалістки "Oksana Korotka aesthetic medical center". Огляд є повністю безкоштовним.
Початок - 10:00.
Телефон для довідок та запису: 0950133192
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:12
У Рованцях – аварія з потерпілими
Сьогодні, 12:04
Трагічно загинув лікар-анестезіолог з Волині
Сьогодні, 11:57