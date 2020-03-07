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У Володимирі продадуть «мерс» ексмера

У Володимирі продадуть «мерс» ексмера
Службовий автомобіль, на якому їздив колишній очільник міста Петро Саганюк, продадуть на аукціоні вже до кінця 2021 року.

Так вирішили депутати міської ради 9-го липня, пише БУГ.

Обранці громади проголосували за проект рішення про включення автомобіля MERCEDES-BENZ 280в перелік майна, яке підлягає приватизації у 2021 році шляхом продажу на електронному аукціоні.

Автомобіль 2000 року випуску має балансову вартість майже 60 тисяч гривень.

Вартість автомобіля для аукціону повинні встановити експертним шляхом.

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Теги: MERCEDES-BENZ, авто, продаж
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