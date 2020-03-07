У Володимирі продадуть «мерс» ексмера

Петро Саганюк, продадуть на аукціоні вже до кінця 2021 року.



Так вирішили депутати міської ради 9-го липня, пише



Обранці громади проголосували за проект рішення про включення автомобіля MERCEDES-BENZ 280в перелік майна, яке підлягає приватизації у 2021 році шляхом продажу на електронному аукціоні.



Автомобіль 2000 року випуску має балансову вартість майже 60 тисяч гривень.



Вартість автомобіля для аукціону повинні встановити експертним шляхом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Службовий автомобіль, на якому їздив колишній очільник міста, продадуть на аукціоні вже до кінця 2021 року.Так вирішили депутати міської ради 9-го липня, пише БУГ Обранці громади проголосували за проект рішення про включення автомобіля MERCEDES-BENZ 280в перелік майна, яке підлягає приватизації у 2021 році шляхом продажу на електронному аукціоні.Автомобіль 2000 року випуску має балансову вартість майже 60 тисяч гривень.Вартість автомобіля для аукціону повинні встановити експертним шляхом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію