Якою буде погода на Волині у неділю, 11 липня

У неділю, 11 липня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер - південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14-19⁰, вдень - 26-31⁰.У цей день вшановують пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. Раніше помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.