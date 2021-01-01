Якою буде погода на Волині у неділю, 11 липня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 11 липня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер - південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14-19⁰, вдень - 26-31⁰.
У цей день вшановують пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. Раніше помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер - південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14-19⁰, вдень - 26-31⁰.
У цей день вшановують пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. Раніше помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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