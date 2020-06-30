Порятунок птаха та вилучення 14 браконьєрських сіток: у Луцькому районі екоінспектори провели рейд. ВІДЕО





Перевірку проводили на території Хрінницького водосховища та ставка в селі Чаруків, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Інспектори вилучили 14 безгосподарських браконьєрських сіток загальною довжиною 650 метрів. Також врятували норця, який заплутався у сітках та не міг вибратись самостійно.



Також спеціалісти держекоінспеції провели роз'яснювальну роботу серед рибалок любителів щодо дотримання правил любительського та спортивного лову.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники держекоінспекції 7-8 липня провели природоохоронний рейд у Луцькому районі.Перевірку проводили на території Хрінницького водосховища та ставка в селі Чаруків, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Інспектори вилучили 14 безгосподарських браконьєрських сіток загальною довжиною 650 метрів. Також врятували норця, який заплутався у сітках та не міг вибратись самостійно.Також спеціалісти держекоінспеції провели роз'яснювальну роботу серед рибалок любителів щодо дотримання правил любительського та спортивного лову.

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