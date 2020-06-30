Порятунок птаха та вилучення 14 браконьєрських сіток: у Луцькому районі екоінспектори провели рейд. ВІДЕО
Сьогодні, 14:51
Працівники держекоінспекції 7-8 липня провели природоохоронний рейд у Луцькому районі.
Перевірку проводили на території Хрінницького водосховища та ставка в селі Чаруків, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Інспектори вилучили 14 безгосподарських браконьєрських сіток загальною довжиною 650 метрів. Також врятували норця, який заплутався у сітках та не міг вибратись самостійно.
Також спеціалісти держекоінспеції провели роз'яснювальну роботу серед рибалок любителів щодо дотримання правил любительського та спортивного лову.
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Перевірку проводили на території Хрінницького водосховища та ставка в селі Чаруків, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Інспектори вилучили 14 безгосподарських браконьєрських сіток загальною довжиною 650 метрів. Також врятували норця, який заплутався у сітках та не міг вибратись самостійно.
Також спеціалісти держекоінспеції провели роз'яснювальну роботу серед рибалок любителів щодо дотримання правил любительського та спортивного лову.
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