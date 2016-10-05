Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин





Як виявилося, це була травматична чи пневматична зброя, пише



На місці працюють три екіпажі поліції та швидка медична допомога. Як відомо, допомогу надають самому чоловіку.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі 9-го липня на вулиці Ковельській чоловік зайшов в ювелірний магазин та погрожував продавцям пістолетом.Як виявилося, це була травматична чи пневматична зброя, пише БУГ На місці працюють три екіпажі поліції та швидка медична допомога. Як відомо, допомогу надають самому чоловіку.Деталі - згодом.

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