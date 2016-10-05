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Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин

Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин
У Володимирі 9-го липня на вулиці Ковельській чоловік зайшов в ювелірний магазин та погрожував продавцям пістолетом.

Як виявилося, це була травматична чи пневматична зброя, пише БУГ.

На місці працюють три екіпажі поліції та швидка медична допомога. Як відомо, допомогу надають самому чоловіку.

Деталі - згодом.
Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин
Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин

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Теги: пограбування, Володимир
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