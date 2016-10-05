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У Володимирі в охоронця ювелірного магазину стався напад епілепсії

У Володимирі в охоронця ювелірного магазину стався напад епілепсії
У Володимирі 9-го липня на вулиці Ковельській до ювелірного магазину завітала "швидка" та поліція.

За попередніми даними, була спроба пограбування, проте згодом БУГу повідомили, що погано стало саме охоронцю магазину, в якого стався напад епілепсії.

Чому до магазину з’їхалися аж три машини поліції – залишилося загадкою.

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Теги: пограбування, Володимир
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Коментарі 1
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Стало погано охоронцю. У нього був напад епілепсії
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