У Володимирі в охоронця ювелірного магазину стався напад епілепсії





За попередніми даними, була спроба пограбування, проте згодом



Чому до магазину з’їхалися аж три машини поліції – залишилося загадкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі 9-го липня на вулиці Ковельській до ювелірного магазину завітала "швидка" та поліція.За попередніми даними, була спроба пограбування, проте згодом БУГу повідомили, що погано стало саме охоронцю магазину, в якого стався напад епілепсії.Чому до магазину з’їхалися аж три машини поліції – залишилося загадкою.

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