Звільнили багаторічного начальника управління земельних ресурсів Луцькради
Сьогодні, 13:35
З посади начальника управління земельних ресурсів Луцької міської ради звільнили Сергія Шабалу у зв’язку зі змінами в організації праці та скороченням посади.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Сергію Шабалі нададуть вихідну допомогу у розмірі двомісячного середнього заробітку та компенсацію за невикористані відпустки.
Зауважимо, що експосадовець був начальником управління з 2011 року. До цього - радником міського голови, заступником директора департаменту містобудування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Сергію Шабалі нададуть вихідну допомогу у розмірі двомісячного середнього заробітку та компенсацію за невикористані відпустки.
Зауважимо, що експосадовець був начальником управління з 2011 року. До цього - радником міського голови, заступником директора департаменту містобудування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Звільнили багаторічного начальника управління земельних ресурсів Луцькради
Сьогодні, 13:35
Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин
Сьогодні, 13:01