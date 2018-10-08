вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звільнили багаторічного начальника управління земельних ресурсів Луцькради

Звільнили багаторічного начальника управління земельних ресурсів Луцькради
З посади начальника управління земельних ресурсів Луцької міської ради звільнили Сергія Шабалу у зв’язку зі змінами в організації праці та скороченням посади.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Сергію Шабалі нададуть вихідну допомогу у розмірі двомісячного середнього заробітку та компенсацію за невикористані відпустки.

Зауважимо, що експосадовець був начальником управління з 2011 року. До цього - радником міського голови, заступником директора департаменту містобудування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: звільнення, Сергій Шабала, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Сьогодні, 13:42
Звільнили багаторічного начальника управління земельних ресурсів Луцькради
Сьогодні, 13:35
У аварії постраждала сім’я рівнян і загинула їхня 8-річна племінниця. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
Відома волонтерка звільнилася з Луцькради Відома волонтерка звільнилася з Луцькради
08 жовтень, 2018, 13:15
У селі на Волині – скандал через незаконне звільнення завідувачки клубу. ВІДЕО У селі на Волині – скандал через незаконне звільнення завідувачки клубу. ВІДЕО
17 червень, 11:20
Що робити вагітній жінці, коли її хочуть звільнити з роботи: поради волинської адвокатки Що робити вагітній жінці, коли її хочуть звільнити з роботи: поради волинської адвокатки
06 червень, 06:18
Звільняють керівника Держекоінспекції на Волині Звільняють керівника Держекоінспекції на Волині
04 червень, 16:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі продадуть «мерс» ексмера
Сьогодні, 14:23
 0
На Волині помер сімейний лікар
Сьогодні, 14:02
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Сьогодні, 13:42
 0
Звільнили багаторічного начальника управління земельних ресурсів Луцькради
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8