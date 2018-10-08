Звільнили багаторічного начальника управління земельних ресурсів Луцькради

Сергія Шабалу у зв’язку зі змінами в організації праці та скороченням посади.



Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



Сергію Шабалі нададуть вихідну допомогу у розмірі двомісячного середнього заробітку та компенсацію за невикористані відпустки.



Зауважимо, що експосадовець був начальником управління з 2011 року. До цього - радником міського голови, заступником директора департаменту містобудування.

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