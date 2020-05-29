У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді

У Луцьку призначили нового керівника відділу транспорту міської ради.Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови ЛуцькаВідповідатиме за транспорт у місті тепер. Так, з 09 липня 2021 року його перевели на посаду начальника відділу транспорту Луцької міської ради з посади головного спеціаліста відділу логістики перевезень управління транспорту та у зв’язку з успішним проходженням стажування.Віктору Главічці присвоїли 11-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. Начальнику відділу транспорту Луцької міської ради установили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.Натомість колишнього очільника транспортного управлінняза згодою сторін перевели на посаду головного спеціаліста.У 1991-1993 роках Віктор Главічка служив у лавах Збройних сил України. З 1993 року по 1998 працював вчителем, оскільки має педагогічну освіту. З 1998 року працює в органах МВС. Працював у міському ДАІ, управліні ДАІ області. У 1998-2003 роках був інспектором дорожньо-патрульної служби. У 2003-2005 - інспектор з агітації та пропаганди відділення ДАІ. У 2005 -2011- начальник сектору моніторингу і юридичного забезпечення та зв’язків з громадськістю. З 2011 по 2013 роки працював начальником відділу ДАІ Луцького МВ. З 2013 року – інспектор УДАІ УМВС України у Волинській області. Із 2019 до 2021 року працював у ГУНП у Волинській області.