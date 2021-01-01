На Волині помер сімейний лікар
Сьогодні, 14:02
9 липня на 60-му році життя пішов з життя лікар загальної практики-сімейний лікар КП «Володимир-Волинський ЦПМД» Чорний Ігор Миколайович.
Про це повідомляють на сторінці медустанови у фейсбуці.
"Весь колектив КП «Володимир-Волинський ЦПМД» сумує з приводу важкої та непоправної втрати, несподіваної смерті світлої людини. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце хорошої людини, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть! У нашій пам’яті Ігор Миколайович назавжди залишиться доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Чорного.
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Про це повідомляють на сторінці медустанови у фейсбуці.
"Весь колектив КП «Володимир-Волинський ЦПМД» сумує з приводу важкої та непоправної втрати, несподіваної смерті світлої людини. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце хорошої людини, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть! У нашій пам’яті Ігор Миколайович назавжди залишиться доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Чорного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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