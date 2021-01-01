Волинські велосипедисти першими подолали 40 кілометрів на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Велосипедисти з Волині вдало виступили в перший день Чемпіонату України серед юнаків з велосипедного та пішохідного спорту.
Змагання відбуваються у місті Світловодськ Кіровоградської області, - йдеться на сторінці Волинського центру національно-патріотичного виховання у фейсбуці.
Команду велосипедистів з Волині представляють спортсмени Старовижівської територіальної громади та їх тренери - Тетяна Оксенчук, Михайло Ященко та Борис Третевич.
У перший день змагання відбувались на довгій та складній дистанції "Велоралі".
Наша команда показала відмінний результат та посіла І місце, подолавши 40-ка кілометрову дистанцію з найменшою сумою штрафних балів у неймовірну спеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання відбуваються у місті Світловодськ Кіровоградської області, - йдеться на сторінці Волинського центру національно-патріотичного виховання у фейсбуці.
Команду велосипедистів з Волині представляють спортсмени Старовижівської територіальної громади та їх тренери - Тетяна Оксенчук, Михайло Ященко та Борис Третевич.
У перший день змагання відбувались на довгій та складній дистанції "Велоралі".
Наша команда показала відмінний результат та посіла І місце, подолавши 40-ка кілометрову дистанцію з найменшою сумою штрафних балів у неймовірну спеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські велосипедисти першими подолали 40 кілометрів на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 02:16
На Рівненщині чоловік за залицяння до дівчини зарізав товариша
Сьогодні, 01:13
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині втопився чоловік. ФОТО
09 липень, 23:25