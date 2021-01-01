Волинські велосипедисти першими подолали 40 кілометрів на чемпіонаті України. ФОТО

Велосипедисти з Волині вдало виступили в перший день Чемпіонату України серед юнаків з велосипедного та пішохідного спорту.Змагання відбуваються у місті Світловодськ Кіровоградської області, - йдеться на сторінці Волинського центру національно-патріотичного виховання у фейсбуці.Команду велосипедистів з Волині представляють спортсмени Старовижівської територіальної громади та їх тренери -У перший день змагання відбувались на довгій та складній дистанції "Велоралі".Наша команда показала відмінний результат та посіла І місце, подолавши 40-ка кілометрову дистанцію з найменшою сумою штрафних балів у неймовірну спеку.