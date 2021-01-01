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Волинські велосипедисти першими подолали 40 кілометрів на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські велосипедисти першими подолали 40 кілометрів на чемпіонаті України. ФОТО
Велосипедисти з Волині вдало виступили в перший день Чемпіонату України серед юнаків з велосипедного та пішохідного спорту.

Змагання відбуваються у місті Світловодськ Кіровоградської області, - йдеться на сторінці Волинського центру національно-патріотичного виховання у фейсбуці.

Команду велосипедистів з Волині представляють спортсмени Старовижівської територіальної громади та їх тренери - Тетяна Оксенчук, Михайло Ященко та Борис Третевич.
У перший день змагання відбувались на довгій та складній дистанції "Велоралі".

Наша команда показала відмінний результат та посіла І місце, подолавши 40-ка кілометрову дистанцію з найменшою сумою штрафних балів у неймовірну спеку.
Волинські велосипедисти першими подолали 40 кілометрів на чемпіонаті України. ФОТО

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Теги: Волинь, велоспорт
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